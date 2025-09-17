Οι φίλοι του Ολυμπιακού χειροκρότησαν τους παίκτες παρά το 0-0 με την Πάφο! Δείτε το video από την κάμερα του Gazzetta!

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Champions League κι όσο κι αν πίεσε δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη μένοντας στο 0-0 με την Πάφο.

Όπως είναι λογικό υπήρχε απογοήτευση για το αποτέλεσμα, με πολλά κεφάλια να είναι κατεβασμένα, αλλά ο κόσμος φρόντισε να τους εμψυχώσει ενόψει και του ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό.

Δείτε το video του Γιώργου Γατή για το Gazzetta: