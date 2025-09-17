Ολυμπιακός: Το χειροκρότημα από τον κόσμο μετά το 0-0 με την Πάφο (vid)
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Champions League κι όσο κι αν πίεσε δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη μένοντας στο 0-0 με την Πάφο.
Όπως είναι λογικό υπήρχε απογοήτευση για το αποτέλεσμα, με πολλά κεφάλια να είναι κατεβασμένα, αλλά ο κόσμος φρόντισε να τους εμψυχώσει ενόψει και του ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό.
Δείτε το video του Γιώργου Γατή για το Gazzetta:
🔴👏 Το χειροκρότημα των φιλάθλων του Ολυμπιακού για την προσπάθεια που έδωσαν οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην αξιόμαχη Πάφο! pic.twitter.com/yDZhLbZyrM— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 17, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.