ΕΠΟ: Αναβολή στο Δ.Σ. λόγω της κηδείας της μητέρας του Μαρινάκη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βιώνει από την Δευτέρα πολύ δύσκολες στιγμές μετά τον θάνατο της αγαπημένης του μητέρας, Ειρήνης. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12 και ώρα 12 το μεσημέρι.
Λόγω αυτής της εξέλιξης αποφασίστηκε από την διοίκηση της ΕΠΟ το ΔΣ της Τετάρτης να αναβληθεί για την προσεχή Δευτέρα (ξανά στις 10 πρωί). Αυτή η κίνηση έγινε φυσικά ως ένδειξη σεβασμού προς τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και την απώλειά του αυτή. Η ατζέντα του ΔΣ έχει να κάνει περισσότερο με τις μικρές Εθνικές αλλά και συγκεκριμένα ζητήματα Επιτροπών της ΕΠΟ.
