Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Πάφο στην πρεμιέρα του στη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να μπει με το... δεξί στο Champions League. Η Πάφος τού έβαλε δύσκολα στο Φάληρο και, παρ'ότι αγωνίστηκε για ώρα με δέκα παίκτες, μπόρεσε να αποσπάσει τη λευκή ισοπαλία (0-0). Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που δεδομένα ήθελαν τρίποντο, έμειναν μόνο με τον βαθμό, που τους τοποθετεί στη 10η θέση, ενώ απομένουν δέκα ματς για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής. Δείτε αναλυτικά πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της διοργάνωσης μετά την πρεμιέρα του Ολυμπιακού σε αυτή.

Η βαθμολογία του Champions League