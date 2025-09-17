Champions League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να μπει με το... δεξί στο Champions League. Η Πάφος τού έβαλε δύσκολα στο Φάληρο και, παρ'ότι αγωνίστηκε για ώρα με δέκα παίκτες, μπόρεσε να αποσπάσει τη λευκή ισοπαλία (0-0). Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που δεδομένα ήθελαν τρίποντο, έμειναν μόνο με τον βαθμό, που τους τοποθετεί στη 10η θέση, ενώ απομένουν δέκα ματς για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής. Δείτε αναλυτικά πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της διοργάνωσης μετά την πρεμιέρα του Ολυμπιακού σε αυτή.
Η βαθμολογία του Champions League
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1 (3-1) 3
- Άρσεναλ 1 (2-0) 3
- Καραμπάγκ 1 (3-2) 3
- Ρεάλ Μαδρίτης 1 (2-1) 3
- Τότεναμ 1 (1-0) 3
- Ντόρτμουντ 1 (4-4) 1
- Γιουβέντους 1 (4-4) 1
- Μπόντο Γκλιμτ 1 (2-2) 1
- Σλάβια Πράγας 1 (2-2) 1
- Ολυμπιακός 1 (0-0) 1
- Πάφος 1 (0-0) 1
- Άγιαξ 0 (0-0) 0
- Μονακό 0 (0-0) 0
- Αταλάντα 0 (0-0) 0
- Ατλέτικο Μαδρίτης 0 (0-0) 0
- Μπαρτσελόνα 0 (0-0) 0
- Λεβερκούζεν 0 (0-0) 0
- Τσέλσι 0 (0-0) 0
- Μπριζ 0 (0-0) 0
- Άιντραχτ 0 (0-0) 0
- Μπάγερν 0 (0-0) 0
- Κοπεγχάγη 0 (0-0) 0
- Γαλατάσαραϊ 0 (0-0) 0
- Ίντερ 0 (0-0) 0
- Καιρατ 0 (0-0) 0
- Λίβερπουλ 0 (0-0) 0
- Μάντσεστερ Σίτι 0 (0-0) 0
- Νάπολι 0 (0-0) 0
- Νιούκαστλ 0 (0-0) 0
- Σπόρτινγκ 0 (0-0) 0
- Μπενφίκα 1 (2-3) 0
- Μαρσέιγ 1 (1-2) 0
- Βιγιαρεάλ 1 (0-1) 0
- Αϊντχόφεν 1 (1-3) 0
- Αθλέτικ Μπιλμπάο 1 (0-2) 0
