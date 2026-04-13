Ο Ολυμπιακός έχει πάρει φέτος 9 τέρματα από τους μέσους του στην Stoiximan Super League 1 και έχει την σημασία του να δούμε τι είχε γίνει πέρυσι.

Ο Ολυμπιακός διανύει φέτος μία χρονιά όπου δεν έχει πάρει επαρκή αριθμό τερμάτων από τους χαφ και τους ακραίους επιθετικούς του. Εάν εστιάσουμε στους μέσους (βάζοντας μέσα και τον Γιαζίτζι που χρησιμοποιείται και ως εξτρέμ) οι Ερυθρόλευκοι έχουν φέτος ως τώρα 9 γκολ ενώ πέρυσι είχαν κλείσει την χρονιά τους με 9 τέρματα.

Ο μόνος μέσος που βάζει 4 γκολ και πάνω από πέρυσι είναι ο Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος μέσος φέτος έχει βάλει 4 γκολ, πλην όμως στο Πρωτάθλημα έχει να βάλει τέρμα από τις 05/10 και την ήττα με 2-1 από τον ΠΑΟΚ. Πέρυσι ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός είχε βρει δίχτυα στα play Offs και είχε βάλει το τελευταίο του χρονικά στην ελληνική Λίγκα στις αρχές Μαρτίου. Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο είχε 8 τέρματα στο σύνολο.

Φέτος μόνο ο Γιαζίτζι έχει πάνω από 1 γκολ μετά τον Τσικίνιο. Ακολουθούν με 1 γκολ οι Νασιμέντο, Γκαρθία και Μουζακίτης (με τον Έλληνα χαφ να έχει σκοράρει με πέναλτι απέναντι στον ΟΦΗ μετά την εξαιρετική ενέργεια του Ταρέμι να του αφήσει την μπάλα για την εκτέλεση). Ως προς τις τελευταίες 3 χρονιές τα περισσότερα γκολ από χαφ του ο Ολυμπιακός τα πήρε την σεζόν 2023-2024.

Τα γκολ των χαφ του Ολυμπιακού φέτος στο Πρωτάθλημα

Τσικίνιο: 4 γκολ σε 25 αγώνες

Γιαζίτζι: 2 γκολ σε 21 αγώνες

Νασιμέντο: 1 γκολ σε 19 αγώνες

Γκαρθία: 1 γκολ σε 16 αγώνες

Μουζακίτης: 1 γκολ σε 23 αγώνες

Σύνολο γκολ: 9 γκολ

Τα γκολ των χαφ του Ολυμπιακού πέρυσι στο Πρωτάθλημα

Τσικίνιο: 8 γκολ σε 28 αγώνες

Μουζακίτης: 1 γκολ σε 23 αγώνες

Σύνολο γκολ: 9 γκολ

Τα γκολ των χαφ του Ολυμπιακού το 2023-2024