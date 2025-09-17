Ο Ταρέμι αντίκρισε αρχικά την κόκκινη κάρτα και ο Κόβατς την ακύρωσε μέσω VAR, οπότε ο Ολυμπιακός συνεχίζει με αριθμητικό πλεονέκτημα κόντρα στην Πάφο.

Ο Μέχντι Ταρέμι στο 71' είδε την κόκκινη κάρτα του Ρουμάνου διαιτητή Ίστβαν Κόβακς.

Ο Ολυμπιακός έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Ρέτσο ν' ανοίξει το σκορ και στην αντεπίθεση οι Κύπριοι έφυγαν ταχύτατα προς την περιοχή των Πειραιωτών, ενώ είχε προηγηθεί φάουλ στον Ποντένσε από τον Κορέια.

Ο Ταρέμι εκτός περιοχής έκανε φάουλ στον Ζάζα και ο Κόβακς έδειξε στον Ιρανό φορ απευθείας κόκκινη. Ο συμπατριώτης του Καταλίν Πόπα, ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη, τον κάλεσε στο VAR κι ο Κόβακς, αφού εξέτασε τη φάση ακύρωσε την κόκκινη κι έδειξε κίτρινη στον Ταρέμι.

Δείτε τη φάση