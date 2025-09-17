Ολυμπιακός: Εντυπωσιακές εναέριες λήψεις από το... αστεράτο Καραϊσκάκης

Τρομερές φωτογραφίες από ψηλά από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, στην επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League.

Ο Ολυμπιακός συμμετέχει και πάλι στο Champions League και το Καραϊσκάκης... ντύθηκε με το σεντόνι των αστεριών.

Οι φωτογραφίες από το drone που παρουσιάζει το Intime είναι εντυπωσιακές:

@Photo credits: INTIME
     

