Ολυμπιακός: Εντυπωσιακές εναέριες λήψεις από το... αστεράτο Καραϊσκάκης
Τρομερές φωτογραφίες από ψηλά από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, στην επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League.
Ο Ολυμπιακός συμμετέχει και πάλι στο Champions League και το Καραϊσκάκης... ντύθηκε με το σεντόνι των αστεριών.
Οι φωτογραφίες από το drone που παρουσιάζει το Intime είναι εντυπωσιακές:
@Photo credits: INTIME
