Τρομερές φωτογραφίες από ψηλά από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, στην επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League.

Ο Ολυμπιακός συμμετέχει και πάλι στο Champions League και το Καραϊσκάκης... ντύθηκε με το σεντόνι των αστεριών.

Οι φωτογραφίες από το drone που παρουσιάζει το Intime είναι εντυπωσιακές: