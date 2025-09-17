Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού για ακόμα έναν αγώνα βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας και αυτή τη φορά αυτό γίνεται για τον αγώνα με την Πάφο.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα στο Ολυμπιακός - Πάφος για την 1η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ο Βαγγέλης Μαρινάκης πάτησε για λίγο στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου Καραϊσκάκη και τα είπε με τους συνεργάτες του στην πειραϊκή ΠΑΕ. Είναι φυσικά κάτι που γίνεται σε όλα τα ματς στα οποία δίνει το παρών.