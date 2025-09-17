Ολυμπιακός: Η 11άδα του Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα κόντρα στην Πάφο με Ροντινέι, Στρεφέτσα και Ποντένσε
Γνωστοποιήθηκαν οι επιλογές από τον κόουτς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Πάφο στην 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Σε επίπεδο προσώπων ο Ροντινέι θα είναι βασικός ακραίος μπακ και οι Ποντένσε και Στρεφέτσα οι 2 ακραίοι στην επίθεση. Η διάταξη του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Πάφο θα έχει ως εξής: Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέι, κέντρο με Γκαρθία και Εσε και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί με Τσικίνιο, Στρεφέτσα και Ποντένσε.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
