Γνωστοποιήθηκαν οι επιλογές από τον κόουτς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Πάφο στην 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σε επίπεδο προσώπων ο Ροντινέι θα είναι βασικός ακραίος μπακ και οι Ποντένσε και Στρεφέτσα οι 2 ακραίοι στην επίθεση. Η διάταξη του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Πάφο θα έχει ως εξής: Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέι, κέντρο με Γκαρθία και Εσε και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί με Τσικίνιο, Στρεφέτσα και Ποντένσε.