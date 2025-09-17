Με τη νίκη της στη χώρα των Βάσκων επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο το βράδυ της Τρίτης (16/9, 0-2), η Άρσεναλ πλέον κατέχει ένα σπουδαίο ρεκόρ απέναντι σε ισπανικές ομάδες.

Μπορεί να τα βρήκε... σκούρα κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε, ωστόσο η Άρσεναλ έκανε τη δουλειά στη χώρα των Βάσκων, επικρατώντας με 0-2 στο νέο «Σαν Μαμές» και ξεκίνησε με το δεξί στη League Phase του Champions League.

Οι «χρυσές» αλλαγές του Μικέλ Αρτέτα, Γκαμπριέλ Μαρτινέλι και Λεάντρο Τροσάρ ήταν εκείνες που σκόραραν τα γκολ των Λονδρέζων και έδωσαν στην ομάδα τους το πρώτο τρίποντο της νέας σεζόν στην Ευρώπη. Πέραν αυτού όμως, έδωσαν και μια... κορυφή στον λονδρέζικο σύλλογο.

Συγκεκριμένα, με τη νίκη της αυτή η Άρσεναλ έφτασε τις 6 διαδοχικές επικρατήσεις κόντρα σε ισπανικές ομάδες, αριθμό που κανένα άλλο αγγλικό κλαμπ δεν έπιασε ποτέ, στην ιστορία του Champions League (και παλαιότερα του Κυπέλλου Πρωταθλητριών). Το σερί, άρχισε τη σεζόν 2023-2024, όταν ακόμη υπήρχε το παραδοσιακό format των ομίλων. Οι «κανονιέρηδες» νίκησαν δις τη Σεβίλλη με 1-2 εκτός έδρας και 2-0 εντός.

Πέρυσι, στην πρώτη αγωνιστική περίοδο με League Phase, ο Μικέλ Αρτέτα είδε τους παίκτες του να επικρατούν τόσο της Τζιρόνα (1-2 εκτός), πριν έρθει το ζευγάρωμα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στα προημιτελικά. Εκεί, η Άρσεναλ έστειλε... σπίτι τη «βασίλισσα» με νίκες μέσα-έξω (3-0 και 1-2), πριν όμως και η ίδια αποκλειστεί από από τη μετέπειτα νικήτρια Παρί Σεν Ζερμέν.