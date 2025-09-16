Οι αλλαγές του Μικέλ Αρτέτα έλυσαν τον γόρδιο δεσμό για την Άρσεναλ στο «Σαν Μαμές» και την οδήγησαν στην απόδραση με 2-0 κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Τριάρα για την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Παιδεύτηκε, μόχθησε, αλλά στο τέλος έφυγε με το τρίποντο στο σακούλι. Η Άρσεναλ δεν βρήκε πολλές φάσεις απέναντι στην καλά στημένη Αθλέτικ Μπιλμπάο, μπλέχτηκε σε ένα physical παιχνίδι που έμοιαζε να οδηγεί σε φαύλο κύκλο, αλλά με χρυσές αλλαγές τους Μαρτινέλι - Τροσάρ έλυσε τον γόρδιο δεσμό στο «Σαν Μαμές» με 1-0 και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Champions League.

Ο Γιόκερες στο 26΄σπατάλησε την μοναδική αξιοσημείωτη φάση των Gunners πρώτο μέρος με κεφαλιά - ψαράκι που πέρασε δίπλα από την εστία, προτού οι Βάσκοι απαντήσαν με σουτ του Μπερενγκέρ από θέση βολής που έφυγε δίπλα από το δοκάρι του Ράγια, σε ένα πρώτο μέρος που κύλησε στην ισορροπία. Η εικόνα δεν έδειχνε να αλλάζει δραστικά ούτε μετά την ανάπαυλα, μέχρι το σημείο που ο Μικέλ Αρτέτα ανακάτεψε την τράπουλα με δυο αλλαγές στην επιθετική γραμμή.

Δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του Μαρτινέλ στον αγωνιστικό χώρο, ο Βραζιλιάνος τσίμπησε τη μπάλα προ του Γκοροσάμπελ με ανοικτό γήπεδο να τρέξει κι εκτέλεσε τον Ουνάι Σιμόν στο τετ-α-τετ για το 0-1 στο 71΄. Στο 87΄μια ακόμη αλλαγή, ο Λεάντρο Τροσάρ, δικαίωσε τον Αρτέτα για την εμπιστοσύνη, όταν από κοντά βρήκε δίχτυα για να σφραγίσει το τρίποντο της Άρσεναλ και να βάλει τη δική του υπογραφή σε μια ιδανική πρεμιέρα στη League Phase του Champions League.

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ερνέστο Βαλβέρδε): Ουνάι Σιμόν, Γκοροσάμπελ, Βίβιαν, Παρέδες, Μποϊρό (68΄Μπερσίτσε), Βέσγκα (81΄Ρέγκο), Χαουρεγιθάρ, Ναβάρο (61΄Γκόμεθ, 81΄Σεράνο), Σανθέτ (68΄Γκουρουθέτα), Μπερενγκέρ, Ινιάκι Γουίλιαμς

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ, Μοσκέρα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (90΄+1΄Χινκάπιε), Θουμπιμέντι, Ράις, Μερίνο, Μαντουέκε (90΄+1΄Νόργκααρντ), Έζε (71΄Μαρτινέλι), Γιόκερες (65΄Τροσάρ)

Ονειρική πρεμιέρα για την Ουνιόν!

Η «σταχτοπούτα» Ουνιόν έκανε το... θαύμα της με το «καλησπέρα» της φετινής διοργάνωσης, αφού επικράτησε 3-1 στην Ολλανδία της PSV. Δέκα παίκτες από την ενδεκάδα των Βέλγων δεν είχαν συμμετοχή στο Champions League, ωστόσο η απειρία της πρωταθλήτριας Βελγίου δεν την επηρέασε να πάρει ένα τεράστιο διπλό. Μόλις στο 9ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Ντέιβιντ.

Στο 39ο λεπτό με υπέροχη ατομική ενέργεια ο Αϊτ Ελ Χαντί σημείωσε το 2-0. Οι Ολλανδοί πίεσαν, αλλά δεν μπόρεσαν να διασπάσουν την εξαιρετικά στημένη άμυνα των Βέλγων. Αντίθετα, στο 81' ο ΜακΆλιστερ πέτυχε το 3-0 από ασίστ του Ροντρίγκες. Το μόνο που κατάφερε η Αϊνχτόφεν ήταν να μειώσει στις καθυστερήσεις με τον Φαν Μπόμελ.