«Πολύ κοντά στην επιστροφή του στη Μπενφίκα ο Μουρίνιο»

Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα ο Ζοζέ Μουρίνιο είναι ένα βήμα πριν την επιστροφή του στο πάγκο της Μπενφίκα.

Η Μπενφίκα απέλυσε τον Μπρούνο Λάζε το βράδυ της Τρίτης (16/09), αμέσως μετά την ήττα-σοκ με ανατροπή με 3-2 εντός έδρας από την αζέρικη Καραμπάχ στα πλαίσια της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Λάζε εντάχθηκε στη Μπενφίκα πριν από ένα χρόνο και κατέκτησε το Λιγκ Καπ Πορτογαλίας την περασμένη σεζόν, ωστόσο, η ομάδα τερμάτισε δύο βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Μιλώντας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Ρούι Κόστα, επέμεινε ότι ήταν απαραίτητη η αλλαγή προπονητή μετά από ένα άθλιο ξεκίνημα στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

«Σήμερα καταλήξαμε σε συμφωνία με τον Μπρούνο Λάζε να αποχωρήσει από τη θέση του προπονητή της Μπενφίκα. Τον ευχαριστώ για όλα όσα έχει κάνει για την ομάδα μας, αλλά πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα για μια αλλαγή», δήλωσε ο Ρούι Κόστα.

«Όσον αφορά τον επόμενο προπονητή, αναμένουμε να τον έχουμε στον πάγκο της Βίλα ντας Άβες το επόμενο Σάββατο. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για όλους τους οπαδούς της Μπενφίκα, μετά τον αγώνα με τη Σάντα Κλάρα και αυτόν τον αγώνα με την Καραμπάχ. Δεν έχουμε κάνει συμβιβασμούς σε τίποτα, δεν έχουμε αποχωρήσει από καμία διοργάνωση, αλλά πιστεύω ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή».

«Ο προπονητής της Μπενφίκα πρέπει να είναι νικητής. Πρέπει να είναι ένας προπονητής που εκπροσωπεί έναν σύλλογο αυτού του μεγέθους και έχει την ικανότητα να φέρει την ομάδα στα απαιτούμενα επίπεδα».

QARABAG SURPREND LE BENFICA !! 🤯



2-3, LA REMONTADA ! 🇦🇿



pic.twitter.com/ZrpRXKdARJ

— Passion Foot (@1PassionFoot) September 16, 2025

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «CNN Portugal» ο Μουρίνιο, ο οποίος απολύθηκε από τη Φενέρμπαχτσε πριν από τρεις εβδομάδες, μετά την ήττα της από τη Μπενφίκα στα πλέι-οφ του Champions League, είναι το επικρατέστερο όνομα να αντικαταστήσει τον Λάζε στο πάγκο των «αετών».

Ο «Special One» ξεκίνησε τη προπονητική του καριέρα στη Μπενφίκα το 2000, αλλά παραιτήθηκε μετά από μόλις εννέα αγώνες πρωταθλήματος λόγω διαφωνίας με τον τότε πρόεδρο του συλλόγου, Μανουέλ Βιλαρίνιο.

Ο πορτογαλικός σύλλογος έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον 62χρονο τεχνικό και στοχεύει να τον έχει προσλάβει πριν από τον αγώνα πρωταθλήματος εναντίον της AVS το Σάββατο (20/09).