Την ώρα που οι οπαδοί της Μπενφίκα κουνούσαν μαντήλια μετά το απίθανο 3-2 από την Καραμπάγκ, στο Τορίνο η Γιουβέντους έπαιρνε... τρελό βαθμό στο 90+6' από την Ντόρτμουντ (4-4). Νίκη για την Τότεναμ.

Η Ντόρτμουντ έπαθε μπλακ άουτ στο Τορίνο και στη ματσάρα της βραδιάς είδε τη Γιουβέντους να την ισοφαρίζει 4-4 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι Βεστφαλοί προηγήθηκαν 4-2, αλλά οι γηπεδούχοι αποδείχθηκαν πολύ σκληροί για να πεθάνουν και κατάφεραν με τρομερή αντεπίθεση να πάρουν τον βαθμό. Ο Βλάχοβιτς μπήκε στο 60' και άλλαξε τη ροή του ματς! Οκτώ γκολ μπήκαν στην επανάληψη, σε ένα από τα πιο παραγωγικά 45λεπτα της διοργάνωσης.

Επειτα από ένα κακό α΄ μέρος με λίγες φάσεις, στο 2ο 45λεπτο παρακολουθήσαμε ένα απίθανο παιχνίδι! Η Ντόρτμουντ στο 52' με τον Αντεγιέμι πέτυχε το 1-0, ωστόσο ο Γιλντίζ με τρομερό γκολ σημείωσε το 1-1. Η απάντηση ήρθε ένα λεπτό αργότερα, με τον Νμέτσα να σημειώνει το 2-1. Ο Βλάχοβιτς μπήκε στο 60ο λεπτό και στο 67' έφερε το ματς στα ίσα. Οι Βεστφαλοί εκμεταλλεύθηκαν τα κενά στην αντίπαλη άμυνα και στο 74' με τον Κόουτο πέτυχαν το 3-2. Ο Γιλντίζ στο 80' είχε δοκάρι και στο 86' ο Μπενσεμπαϊνί πέτυχε το 4-2. Τίποτα δεν είχε τελειώσει, αφού στο 90+4' ο Βλάχοβιτς μείωσε σε 4-3. Η Γιουβέντους πίεσε και στην τελευταία φάση του ματς ο Κέλι διαμόρφωσε το 4-4. Το VAR τσέκαρε τη φάση, ήταν πεντακάθαρη και το «Allianz Stadium» σηκώθηκε στον αέρα για να πανηγυρίσει μια μεγάλη ανατροπή!

Τρομερή Καραμπάγκ με ανατροπάρα στο «Ντα Λουζ»

Φοβερή νίκη με ανατροπή για την Καραμπάγκ, μέσα στο «Ντα Λουζ» επί της Μπενφίκα! Οι Αζέροι που βρέθηκαν πίσω σε δύο τέρματα, επέστρεψαν και πήραν τους τρεις βαθμούς με το τελικό 3-2! Ο Μπαρενετσέα είχε δώσει προβάδισμα στους Αετούς στο 6' και δέκα λεπτά μετά ο Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε λογαριασμό στο φετινό Champions League, σκοράροντας από κοντά μετά την πάσα του Σουντάκοφ. Η αντεπίθεση της Καραμπάγκ άρχισε στο 30', όταν ο Αντράντε μείωσε. Η ισοφάριση ήρθε στο 48' από τον Ντουράν και η απόλυτη «ψυχρολουσία» για την Μπενφίκα συνέβη στο 86ο λεπτό! Ο Κάστσουκ σκόραρε υπογράφοντας την ανατροπή, με τους φιλάθλους της Μπενφίκα να αποδοκιμάζουν και να κουνάνε λευκά μαντήλια στον Μπρούνο Λαζ.

Με... αυτογκόλ η Τότεναμ!

Ο Τόμας Φρανκ στο ντεμπούτο του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση κατάφερε να πανηγυρίσει, αν και για το τρίποντο χρειάστηκε ένα... δώρο των Ισπανών. Η Τότεναμ επικράτησε 1-0 της Βιγιαρεάλ στο Λονδίνο και μπήκε ιδανικά στο Champions League. Στο 4ο λεπτό ο Ζούνιορ έκανε απίθανο λάθος σε προσπάθεια να μπλοκάρει μια μπαλιά του Μπέργκβαλ και αποτυγχάνοντας να συγκρατήσει την μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0. Η Βιγιαρεάλ προσπάθησε να απαντήσει, αλλά σε δυο περιπτώσεις ο Πέπε δεν σκόραρε. Η Τότεναμ είχε τον έλεγχο στην επανάληψη, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα και κατάφερε να κρατήσει το υπέρ της σκορ.