Έχει αγωνιστεί κόντρα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και γνωρίζει πολύ καλά τι εστί Πάφος από το σύντομο πέρασμα από τον πάγκο της Ανόρθωσης. Ο άλλοτε προπονητής του Βόλου, Χοακίν Γκόμεθ ανέλυσε στο Gazzetta τόσο τους «ερυθρόλευκους» όσο και τη... στακτοπούτα του Champions League με αφορμή το μεταξύ τους παιχνίδι.

Παρά το μικρό διάστημα που έκατσε τόσο στον πάγκο του Βόλου (5 ματς) όσο και της Ανόρθωσης (2 ματς), ο Χοακίν Γκόμεθ είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει, ειδικά στο τακτικό κομμάτι, το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό αλλά και αυτό της Πάφου.

Οι δύο ομάδες κοντράρονται στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την πρεμιέρα του Champions League την Τετάρτη (19:45) και ο 39χρονος κόουτς κλήθηκε να τις αναλύσει για χάρη του Gazzetta μέσα από τα δικά του μάτια και την άποψη της προπονητικής.

Με τον Βόλο έπαιξε κόντρα στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ και ξεχώρισε αρκετά χαρακτηριστικά στον τρόπο παιχνιδιού του έμπειρου προπονητή (ηττήθηκε με 2-0 στο Πανθεσσαλικό).

Από την άλλη, δεν πρόλαβε να αγωνιστεί κόντρα στην Πάφο ωστόσο μετά το τέλος της συνεργασίας του με την Ανόρθωση, ο ίδιος παραμένει στην Κύπρο και έχει αναλύσει τα παιχνίδια της πρωταθλήτριας της χώρας, με αποτέλεσμα να έχει αντιληφθεί τα δυνατά και αδύναμα σημεία της ομάδας.

Ο Ισπανός τεχνικός έδωσε στο... πιάτο όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την 1η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Πάφο.

- Ποια είναι η άποψη σου για το συγκεκριμένο ματς;

«Θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Έχει να κάνει και με τον τρόπο που έρχονται από τα παιχνίδια των πρωταθλημάτων τους. Ο Ολυμπιακός είχε ένα εύκολο απόγευμα ενώ η Πάφος ηττήθηκε με 1-0 στην έδρα της και παρότι είχε ένα εντυπωσιακό καλοκαίρι και προερχόταν από πολύ καλό μομέντουμ, αυτή η ήττα δεν ήταν η καλύτερη πριν από ευρωπαϊκό αγώνα. Θα είναι ένα κλειστό παιχνίδι που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό καθώς η Πάφος είναι σκληρή ομάδα και το έδειξε τα προκριματικά όπου νίκησε στις έδρες πολύ καλών ομάδων».

- Θεωρείς τον Ολυμπιακό φαβορί;

«Ένα κλαμπ σαν τον Ολυμπιακό είναι λίγες οι φορές που δεν μπορεί να είναι φαβορί, ειδικά στο γήπεδο του μαζί με τον κόσμο του που δίνουν έξτρα ώθηση. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν και τον θεωρώ φαβορί. Αλλά η Πάφος πιστεύω ότι είναι μία σκληρή ομάδα που όταν παίζει εκτός έδρας, ξέρει τι να κάνει και να πάρει το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός σε όλο το παιχνίδι. Η Πάφος είναι μία ομάδα που ξέρει πώς να μένει κλειστά στην άμυνα, οι δύο προπονητές γνωρίζονται μεταξύ τους, οπότε θα προσπαθήσει να... χαλάσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού και να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις. Η ατμόσφαιρα που θα βρουν στον Πειραιά είναι παρόμοια με αυτή των προκριματικών, οπότε έχουν αποκτήσει μία μικρή εμπειρία. Θα είναι ένα σκληρό τεστ και για τις δύο ομάδες».

- Έπαιξες κόντρα στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ. Τι χαρακτηριστικά θυμάσαι από εκείνο το ματς και τι θα δυσκολέψει την Πάφο;

«Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής. Πέρασε αρκετά χρόνια στην Ισπανία με μικρότερες ομάδες, έδειξε την αξία του στη Σεβίλλη αρχή, δείχνοντας τη φιλοσοφία του και τις ιδέες του. Τώρα ήρθε στον Ολυμπιακό και βλέπουμε τι κάνει. Είναι ένας προπονητής που του αρέσει να περνάει την μπάλα στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου όσο περισσότερο γίνεται. Να παίζουν οι παίκτες κάθετα τον Ελ Κάμπι και να μένουν κοντά στην περιοχή όσο πιο πολύ γίνεται. Εκεί η Πάφος θα δυσκολευτεί επειδή θα πρέπει να υποστεί την υψηλή πίεση του Ολυμπιακού και δεν θα μπορεί να αναπτύξει το παιχνίδι της. Το να κυκλοφορούν οι αμυντικοί την μπάλα γύρω από την περιοχή λόγω της πίεσης, θα φέρει μεγαλύτερα προβλήματα στην Πάφο. Εφόσον ο Ολυμπιακός επιλέξει να πιέσει ψηλά και ανεβάσει τις γραμμές του, σίγουρα θα μείνουν κάποια κενά διαστήματα στα μετόπισθεν, τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτεί η Πάφος με αντεπιθέσεις, κάτι στο οποίο είναι πολύ καλή. Για εμένα, για μία ομάδα όπως η Πάφος που μπαίνει πρώτη φορά στο Champions League και το καταφέρνει στα λίγα χρόνια ζωής, οτιδήποτε αποτέλεσμα εκτός της ήττας, είναι θετικός και επιτυχημένο για εκείνη ώστε να ξεκινήσει όπως πρέπει τη διοργάνωσης. Περιμένω πολλές μάχες, αρκετές διακοπές, αρκετά φάουλ και γενικά ένα ματς στη δύναμη. Θα κριθεί στις λεπτομέρειες».

- Ποιοι παίκτες είναι πιο επικίνδυνη από την Πάφο;

«Θα έλεγα τον Μπρούνο στη δεξιά πλευρά που μπορεί κάλλιστα να παίξει εξτρέμ και μπακ. Μαζί με τον Ζάζα, έχουν όλη την πλευρά και μπορούν και οι δύο να αμυνθούν αλλά και οι δύο να επιτεθούν. Παίρνουν τη γραμμή και κάνουν δύσκολη τη ζωή για τους αντιπάλους στην πλευρά. Είτε θα αναπτύξουν επίθεση από εκεί, είτε θα περάσουν την μπάλα στο κέντρο. Λογικά θα παίξει ο Ορτέγα εκεί και αν ο Ολυμπιακός θέλει να τους... κλειδώσει, θα πρέπει ο αντίστοιχος εξτρέμ να τον βοηθάει πάρα πολύ».

- Ποιο είναι το κλειδί της νίκης;

«Η πιο συγκεντρωμένη ομάδα θα κερδίσει! Η συγκέντρωση είναι το μεγάλο κλειδί για ένα τέτοιο παιχνίδι. Η Πάφος έχει αγωνιστεί σε περισσότερα επίσημα παιχνίδια και μάλιστα υψηλότερου επιπέδου από τον Ολυμπιακό, οπότε αν κρατήσει σταθερά τον τρόπο που έπαιξε κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για παράδειγμα, τότε μπορεί να πάρει κάτι. Η ομάδα που θα κάνει τα λιγότερα λάθη θα κερδίσει κιόλας. Θέλει μεγάλη προσοχή ειδικά και στα φάουλ κοντά στην περιοχή ή και στην περίπτωση ενός πέναλτι. Ο Ολυμπιακός από την άλλη έχει τεράστια εμπειρία από τέτοιες διοργανώσεις και αυτό παίζει εξίσου βασικό ρόλο».

- Εσύ πώς θα είχες παρατάξει τις δύο ομάδες αν ήταν στο χέρι σου;

«Δύσκολη ερώτηση αυτή. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζα κάτι. Και στις δύο ομάδες οι προπονητές γνωρίζουν πολύ καλά το ρόστερ και το έχουν διαχειριστεί εξαιρετικά. Ίσως θα έβαζα την Πάφο να είναι λίγο πιο σφικτή αμυντικά αλλά πρόκειται για δύο εξαιρετικές ομάδες και με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Επίσης έχουμε δύο προπονητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, είναι και συμπατριώτες, όποτε ίσως έχουν και mind games. Θα δούμε».