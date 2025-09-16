Η Μαρσέιγ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Γκιουλέρ παίρνοντας το προβάδισμα με τον Γουεά στο 22', προτού η Ρεάλ απαντήσει με το εύστοχο πέναλτι του Μπαπέ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, αλλά η Μαρσέιγ ήταν αυτή που προηγήθηκε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου»! Ο Γκρίνγουντ έφυγε στην κόντρα από το λάθος του Γκιουλέρ στη μεσαία γραμμή και «έσπασε» την μπάλα στον Γουεά που εκτέλεσε άψογα τον Κουρτουά για το 0-1 στο 22ο λεπτό.

Η απάντηση της Βασίλισσας ήρθε επτά λεπτά αργότερα, όταν ο Ροντρίγκο κέρδισε πέναλτι από το μαρκάρισμα του Κοντόγκμπια! Ο Μπαπέ ανέλαβε την εκτέλεση που ήταν άψογη για το 1-1 της Ρεάλ στο 29'.