Ολυμπιακός: Ο Ζέλσον θα χάσει τον αγώνα με την Πάφο
Ο τραυματισμός του Ζέλσον Μαρτίνς - όπως όλα δείχνουν - δεν θα του επιτρέψει να δώσει το παρών στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League. Αντίπαλος των Πειραιωτών θα είναι η Πάφος και η πρώτη εκτίμηση είναι πως ο Πορτογάλος μετά τον τραυματισμό του στο Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός θα είναι εκτός από αυτόν τον αγώνα. Ο Ζέλσον με τον Πανσερραϊκό είχε θέμα από το 10ο λεπτό και έγινε αλλαγή στο 18' για να μπει ο Στρεφέτσα.
Από εκεί και πέρα μένει να κριθεί το πότε θα είναι σε θέση να επανέλθει ο έμπειρος εξτρέμ. Θυμίζουμε πως - όπως διαβάσατε νωρίτερα - με τα υπάρχοντα δεδομένα ο φορτσάτος (με γκολ και ασίστ με τον Πανσερραϊκό) Ντάνιελ Ποντένσε και ο Στρεφέτσα που μπήκε αλλαγή το Σάββατο βρίσκονται σε πρώτο πλάνο για το αρχικό σχήμα.
Ως γνωστόν οι εξτρέμ της ευρωπαϊκής λίστας των Ερυθρόλευκων είναι οι Ποντένσε, Ζέλσον Μαρτίνς, Στρεφέτσα και Πνευμονίδης (λίστα Β' Ακαδημία). Από τους άλλους παίκτες που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα ως εξτρέμ έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως οι Ροντινέι και Τσικίνιο.
