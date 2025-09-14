Μετά την πεντάρα επί του Πανσερραϊκού ο Ολυμπιακός επικεντρώνεται στην παρθενική συμμετοχή του στη League Phase του θεσμού του Champions League και ενώ υπάρχει το θέμα τραυματισμού του Ζέλσον.

Στον Ολυμπιακό αναμένουν να ξεκαθαρίσει πλήρως το status του τραυματισμού του Ζέλσον Μαρτίνς από το παιχνίδι με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό. Ανεξαρτήτως της τελικής γνωμάτευσης δεν μοιάζει εύκολο να είναι ΟΚ για το Ολυμπιακός - Πάφος στην πρεμιέρα των Πειραιωτών στη League Phase του θεσμού του Champions League και στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Με τα υπάρχοντα δεδομένα ο φορτσάτος (με γκολ και ασίστ με τον Πανσερραϊκό) Ντάνιελ Ποντένσε και ο Στρεφέτσα που μπήκε αλλαγή το Σάββατο βρίσκονται σε πρώτο πλάνο για το αρχικό σχήμα. Να θυμίσουμε πως οι εξτρέμ της ευρωπαϊκής λίστας των Ερυθρόλευκων είναι οι Ποντένσε, Ζέλσον Μαρτίνς, Στρεφέτσα και Πνευμονίδης (λίστα Β' Ακαδημία). Από τους άλλους παίκτες στη λίστα ως εξτρέμ έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως οι Ροντινέι και Τσικίνιο. Προφανώς βέβαια και υπάρχει ένα γεμάτο διήμερο για να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Η λίστα ανά θέσεις

Γκολκίπερ : Τζολάκης, Πασχαλάκης και θα προστεθεί και Έξαρχος (από τη λίστα Β')

: Τζολάκης, Πασχαλάκης και θα προστεθεί και Έξαρχος (από τη λίστα Β') Στόπερ : Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ρέτσος και Πιρόλα

: Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ρέτσος και Πιρόλα Ακραία μπακ : Ροντινέι, Κοστίνια, Ορτέγα και Μπρούνο Ονιεμαέτσι

: Ροντινέι, Κοστίνια, Ορτέγα και Μπρούνο Ονιεμαέτσι Μέσοι : Έσε, Γκαρθία, Ντιόγκο Νασιμέντο, Τσικίνιο, Σιπιόνι, Μουζακίτης (λίστα Β' Ακαδημία) και Λιατσικούρας (λίστα Β' Ακαδημία)

: Έσε, Γκαρθία, Ντιόγκο Νασιμέντο, Τσικίνιο, Σιπιόνι, Μουζακίτης (λίστα Β' Ακαδημία) και Λιατσικούρας (λίστα Β' Ακαδημία) Εξτρέμ : Ποντένσε, Ζέλσον Μαρτίνς, Στρεφέτσα και Πνευμονίδης (λίστα Β' Ακαδημία)

: Ποντένσε, Ζέλσον Μαρτίνς, Στρεφέτσα και Πνευμονίδης (λίστα Β' Ακαδημία) Στράικερ: Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι



