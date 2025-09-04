Έκλεισε η μεγαλύτερη ιστοσελίδα παράνομου streaming αθλητικών στον κόσμο

Η πλατφόρμα που είχε 1,6 δισεκατομμύρια επισκέψεις τους τελευταίους 12 μήνες, δεν είναι πλέον ενεργή.

Η μάχη κατά της... πειρατείας και του παράνομου streaming δεν είναι μόνο ελληνική υπόθεση, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς από τις ενημερώσεις της ΕΛ.ΑΣ. Ανάλογες προσπάθειες γίνονται παντού, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κλείσιμο της μεγαλύτερης ιστοσελίδας παγκοσμίως, με το όνομα Streameast.

Για να γίνει κατανοητό πόσοι την χρησιμοποιούσαν για να βλέπουν με αθέμιτο τρόπο ποδοσφαιρικούς και όχι μόνο αγώνες, αξίζει να τονιστεί πως τους τελευταίους 12 μήνες είχε 1,6 δισεκατομμύρια επισκέψεις, ενώ ο μέσος όρος τον μήνα έφτανε τις 136 εκατομμύρια.

Το δίκτυο του Streameast

Η έρευνα των αρχών για την εξάρθρωση του συγκεκριμένου κυκλώματος κράτησε περίπου έναν χρόνο, καθώς υπήρχαν 80 μη εξουσιοδοτημένα domains που προέρχονταν κυρίως από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Φιλιππίνες και τη Γερμανία.

Κατέληξε όμως σε δύο άνδρες στην επαρχία της Γκίζας της Αιγύπτου, οι οποίοι συνελήφθησαν με την κατηγορία παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Κατά την έφοδο, οι αρχές κατέσχεσαν φορητούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία των ιστοσελίδων, ενώ εκτός από μετρητά και πολλές πιστωτικές κάρτες, οι ερευνητές εντόπισαν και συνδέσεις με εταιρεία-βιτρίνα στα ΗΑΕ, η οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα διαφημιστικών εσόδων ύψους $6,2 εκατ. από το 2010, καθώς και επιπλέον $200.000 σε κρυπτονομίσματα. Υπάρχουν επίσης υποψίες ότι αγοράστηκαν ακίνητα στην Αίγυπτο με παράνομα έσοδα.

Image by u_tu0otx0ph2 from Pixabay

Τι έδειχνε το Streameast

Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα μπορούσε κάποιος να δει αγώνες ποδοσφαίρου (Champions League, Premier League, La Liga κτλ.), ματς του NFL, του NBA, του MLB και της Formula 1, ενώ έκανε streaming τα pay-per-view σε πυγμαχία και MMA που έχουν φανατικό κοινό.

Όταν ο ΛεΜπρόν έβλεπε Streameast

Το 2024, ο σούπερ σταρ των Lakers, Λεμπρόν Τζέιμς, εθεάθη μέσω βίντεο στα social media να παρακολουθεί από το Streameast έναν αγώνα NBA ανάμεσα στους Minnesota Timberwolves και τους Dallas Mavericks, ενώ βρισκόταν δίπλα στο παρκέ. Εκείνη την εποχή, οι θαυμαστές του ιστότοπου φοβήθηκαν ότι η δημοσιότητα θα οδηγούσε στο κλείσιμό του, όπως και έγινε.

LeBron James watching the game on StreamEast?? One of us!pic.twitter.com/aY4EqA3v0J May 25, 2024

Βλέπετε, η δημοσιότητα που είχε πάρει το θέμα τότε ενδεχομένως να ενεργοποίησε περισσότερο τις αρχές, εκτός από την πίεση που κατέβαλε η Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), που είναι μια συμμαχία 50 εταιρειών ΜΜΕ και ψυχαγωγίας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Amazon, Apple TV+, Netflix και Paramount.