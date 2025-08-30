Δείτε στο Gazzetta το αναλυτικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού σε Ελλάδα και Ευρώπη, λίγο μετά τη γνωστοποίηση των ημερομηνιών για τα παιχνίδια του Champions League από την UEFA.

Ο Ολυμπιακός έμαθε το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8) το αναλυτικό πρόγραμμα με ημερομηνίες και ώρες στη League Phase του Champions League, και οι άνθρωποι του συλλόγου ετοιμάζονται για προγραμματισμό, καθώς η σεζόν θα είναι παραπάνω από απαιτητική.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος θέλουν να διατηρήσουν την κυριαρχία τους εντός των συνόρων, και παράλληλα να πετύχουν είσοδο στις 24 πρώτες ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, έτσι ώστε να συνεχίσουν τουλάχιστον στον ενδιάμεσο γύρο. Όλο αυτό θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια, καθώς πριν και μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν δύσκολες αποστολές και ντέρμπι στη Stoiximan Superleague.

Συγκεκριμένα, μετά την εντός έδρας πρεμιέρα με την Πάφο (17/9), η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει το «αιώνιο» ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (20/9), ενώ έπειτα από την επίσκεψη στο Λονδίνο και την έδρα της Άρσεναλ (1/10), ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για να παίξει με τον ΠΑΟΚ (4/10).

Η... ατυχία συνεχίζεται τον ίδιο μήνα, αφού μετά το παιχνίδι στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα (21/10), οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν την ΑΕΚ στο «Καραϊσκάκης» (25/10). Μια εβδομάδα μετά, υποδέχονται και τον Άρη (1/11), πριν έρθει στον Πειραιά η PSV για την 4η αγωνιστική της League Phase (4/11).

Τον Δεκέμβριο, οι Πειραιώτες θα παίξουν το πιο δύσκολο βάσει τοποθεσίας παιχνίδι στην Ευρώπη, στην έδρα της Καϊράτ (9/12) και τέσσερις μέρες (13/12) μετά θα παίξουν με τον Άρη στο «Βικελίδης». Τέλος, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ στο φινάλε του ενιαίου ομίλου (28/1/26), και τρεις ημέρες (31/1) μετά θα κληθεί να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού σε Ελλάδα και Ευρώπη

13 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός (3η αγωνιστική πρωταθλήματος)

17 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακός - Πάφος (πρεμιέρα Champions League)

20 Σεπτεμβρίου, Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (4η αγωνιστική πρωταθλήματος)

1 Οκτωβρίου. Άρσεναλ - Ολυμπιακός (2η αγωνιστική Champions League)

4 Οκτωβρίου, ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (6η αγωνιστική πρωταθλήματος)

18 Οκτωβρίου, ΑΕΛ - Ολυμπιακός (7η αγωνιστική πρωταθλήματος)

21 Οκτωβρίου, Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (3η αγωνιστική Champions League)

25 Οκτωβρίου, Ολυμπιακός - ΑΕΚ (8η αγωνιστική πρωταθλήματος)

1 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός - Άρης (9η αγωνιστική πρωταθλήματος)

4 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν (4η αγωνιστική Champions League)

22 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός - Ατρόμητος (11η αγωνιστική πρωταθλήματος)

26 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης (5η αγωνιστική Champions League)

29 Νοεμβρίου, Παναιτωλικός - Ολυμπιακός (12η αγωνιστική πρωταθλήματος)

6 Δεκεμβρίου, Ολυμπιακός - ΟΦΗ (13η αγωνιστική πρωταθλήματος)

9 Δεκεμβρίου, Καϊράτ - Ολυμπιακός (6η αγωνιστική Champions League)

13 Δεκεμβρίου, Άρης - Ολυμπιακός (14η αγωνιστική πρωταθλήματος)

17 Ιανουαρίου 2026, Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός (17η αγωνιστική πρωταθλήματος)

20 Ιανουαρίου 2026, Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν (7η αγωνιστική Champions League)

24 Ιανουαρίου 2026, Ολυμπιακός - Βόλος (18η αγωνιστική πρωταθλήματος)

28 Ιανουαρίου 2026, Άγιαξ - Ολυμπιακός, (τελευταία αγωνιστική Champions League)

31 Ιανουαρίου 2026, ΑΕΚ - Ολυμπιακός (19η αγωνιστική πρωταθλήματος)