Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός έμαθε το απόγευμα της Πέμπτης (28/8) τους αντιπάλους του για τη League Phase του Champions League, με το πρόγραμμα των παιχνιδιών που θα δώσει στην κορυφαία διοργάνωση να ανακοινώνεται σήμερα, Σάββατο (30/8).

Η αρχή θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου, όταν οι Ερυθρόλευκοι θα υποδεχθούν την Πάφο. Ακολουθεί την 1ηΟκτωβρίου το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, ενώ στις 21 Οκτωβρίου οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την πανίσχυρη Μπαρτσελόνα, επίσης εκτός έδρας.

Στις 4 Νοεμβρίου ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την Αϊντχόφεν στο «Καραϊσκάκη», πριν έρθει η μεγάλη μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 26 Νοεμβρίου στο Φάληρο.

Τον Δεκέμβριο, οι Ερυθρόλευκοι θα ταξιδέψουν στο Καζακστάν για να αντιμετωπίσουν την Καϊράτ στις 9/12. Η νέα χρονιά θα ξεκινήσει με τη Λεβερκούζεν στον Πειραιά στις 20 Ιανουαρίου, και στις 28 Ιανουαρίου θα δοκιμαστεί στην Ολλανδία απέναντι στον Άγιαξ.

Να θυμίσουμε ότι κάθε ομάδα δίνει οκτώ αγώνες απέναντι σε διαφορετικούς αντιπάλους, τέσσερις εντός και τέσσερις εκτός έδρας. Οι πρώτες οκτώ προκρίνονται απευθείας στους «16», ενώ οι θέσεις 9 έως 24 οδηγούν σε διπλούς αγώνες Play Off. Οι ομάδες που τερματίζουν από την 25η θέση και κάτω αποχαιρετούν την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού