Η Μπαρτσελόνα είναι μία από τις ομάδες που θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League και ακόμη παραμένει ερωτηματικό εάν το Μονζουίκ ή το Καμπ Νόου θα φιλοξενήσει την εν λόγω αναμέτρηση.

Η ώρα για το ταξίδι του Ολυμπιακού στα... αστέρα του Champions League πλησιάζει! Οι Ερυθρόλευκοι έμαθαν τους οκτώ αντιπάλους που θα βρουν στον δρόμο τους στη League Phase της διοργάνωσης, όπως αυτοί προέκυψαν από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό το απόγευμα της Πέμπτης (28/8).

Η Μπαρτσελόνα είναι μεταξύ των ομάδων που έβγαλε η κληρωτίδα απέναντι στον Ολυμπιακό. Μπορεί η UEFA να κάνει γνωστές την ημερομηνία και την ώρα της εν λόγω αναμέτρησης το προσεχές Σάββατο (30/8), ωστόσο αυτό που ξέρουμε ήδη είναι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τους Μπλαουγκράνα εκτός έδρας.

Και εδώ αρχίζει η συζήτηση γύρω από το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί το ματς. Η Μπαρτσελόνα έχει ενημερώσει την UEFA ότι το Καμπ Νόου ορίστηκε ως έδρα της για τα φετινά παιχνίδια του Champions League. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα πράγματα θα κυλήσουν... ομαλά για τον Καταλανικό σύλλογο. Κι αυτό, διότι το Καμπ Νόου δεν είναι ακόμη έτοιμο, αφού οι εργασίες ανακατασκευής του βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το plan B στην προκειμένη περίπτωση είναι το στάδιο Μονζουίκ, το γήπεδο στο οποίο οι Μπλαουγκράνα δίνουν τις εντός έδρας αναμετρήσεις τους από τη σεζόν 2023/2024. Τι ισχύει, όμως, και πότε θα γνωρίζει ο Ολυμπιακός -και οι φίλαθλοί του- σε ποιο γήπεδο θα παίξει;

Τι ισχύει με το νέο Καμπ Νόου

Αρχικά να θυμίσουμε ότι η Μπαρτσελόνα δεν έχει αγωνιστεί στο ιστορικό της γήπεδο από τον Ιούνιο του 2023, όταν και ξεκίνησε το έργο ανακατασκευής (ύψους 1,5 δισ. ευρώ). Έκτοτε, όπως προείπαμε, αγωνίζεται στο Μονζουίκ.

Στις αρχές του καλοκαιριού, ο σύλλογος ήταν αισιόδοξος πως θα επέστρεφε στο Καμπ Νόου με την έναρξη της νέας σεζόν, έστω και με περιορισμένη χωρητικότητα. Ωστόσο, με τα έργα να συνεχίζονται πυρετωδώς, αυτό δεν κατέστη εφικτό. Ακόμη παραμένει αμφίβολο το εάν η Μπαρτσελόνα θα φιλοξενήσει στο Καμπ Νόου την Βαλένθια, ματς το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 14 Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά το Champions League, το μπαλάκι είναι τώρα στην πλευρά της UEFA. Η οποία θα πραγματοποιήσει επίσημη επιθεώρηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το Καμπ Νόου πληροί τις προϋποθέσεις. Για την ώρα, η Μπαρτσελόνα έχει εξασφαλίσει μία παράταση... εργασιών στο όλο ζήτημα. Τριών εβδομάδων. Δεδομένου ότι η δεύτερη αγωνιστική της League Phase είναι προγραμματισμένη για τις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου (Τρίτη και Τετάρτη, αντίστοιχα), οι Μπαλουγκράνα είναι εντός των χρονικών ορίων.

Εάν το Καμπ Νόου είναι έτοιμο έως τότε και η UEFA δώσει το «πράσινο φως», αυτό είναι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει και τον Ολυμπιακό. Διαφορετικά, το Μονζουίκ.

Ενημερωτικά, το Μονζουίκ είναι κατασκευασμένο στον ομώνυμο λόφο στην Βαρκελώνη και μέχρι το 2009 ήταν η έδρα της Εσπανιόλ. Κατασκευάστηκε για τις ανάγκες των Ολυμπιακών αγώνων και έχει χωρητικότητα 55.926 θεατών.