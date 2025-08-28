Μαρινάκης: «Θα υπάρξουν ορισμένες προσθήκες οι οποίες θεωρώ ότι θα βοηθήσουν στο Champions League και στο ελληνικό Πρωτάθλημα»

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού μίλησε στην κάμερα του MEGA μετά το πέρας της κλήρωσης της League Phase του θεσμού του Champions League.

Πιο συγκεκριμένα ο Βαγγέλης Μαρινάκης τόνισε στο MEGA μετά την κλήρωση του Ολυμπιακού για:

Την κλήρωση: Ήταν μία δύσκολη κλήρωση. Παίζουμε με πάρα πολύ καλές ομάδες. Με τη Ρεάλ, τη Μπαρτσελόνα, την Άρσεναλ και τον Άγιαξ. Βέβαια το έχουμε πει πολλές φορές. Μας αρέσουν τα δύσκολα. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία σε μεγάλους αγώνες. Έχουμε μία καλή ομάδα. Πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο.

Τα ζητούμενα για την ομάδα: Κοιτάξτε εμάς πάντα ο στόχος μας είναι το ελληνικό Πρωτάθλημα και να πάμε καλά στην Ευρώπη και ειδικά τώρα στο Champions League. Πρέπει και οι παίκτες μας να τα δώσουν όλα. Να μπορέσουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή να οργανωθούμε καλύτερα. Θα υπάρξουν και ορισμένες προσθήκες οι οποίες θεωρώ ότι θα βοηθήσουν στο Champions League και στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και η μπάλα είναι στα πόδια μας να παίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και να μπορέσουμε να κάνμουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Να κοιτάμε σε υψηλότερες κορυφές. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά.

Τον κόσμο: Τον κόσμο τον χρειαζόμαστε κοντά μας. Τον έχουμε κοντά μας. Είναι ο 12ος παίκτης και θα συνεχίσει να είναι. Του χρωστάμε πολλά και πιστεύω ότι κάθε χρόνο του δίνουμε κάτι παραπάνω.