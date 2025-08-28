Επίσημο: Η UEFA ανακοίνωσε αλλαγή ώρας στον τελικό του Champions League
Ανήμερα (28/8) της κλήρωσης για τη League Phase του φετινού Champions League, η UEFA αποφάσισε να γνωστοποιήσει μια σπουδαία αλλαγή, η οποία αφορά την ώρα διεξαγωγής του τελικού της διοργάνωσης.
Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία ενημέρωσε πως η σέντρα του μεγάλου αγώνα, αρχής γενομένης από τον τελικό της Βουδαπέστης τον Μάϊο του 2026, θα γίνεται τρεις ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) αντί για τις 22:00.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, ο σκοπός είναι να βελτιωθεί η συνολική εμπειρία της ημέρας του αγώνα για τους οπαδούς, τις ομάδες και τις πόλεις υποδοχής, ενώ θα δίνεται και η δυνατότητα σε περισσότερο τηλεοπτικό κοινό να παρακολουθήσει ζωντανά τη μάχη για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ευρώπης σε επίπεδο συλλόγων.
«Στόχος μας είναι να κάνουμε την ημέρα του αγώνα μια πραγματικά ευχάριστη εμπειρία για όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν στον ενθουσιασμό, δημιουργώντας παράλληλα μια φιλόξενη ατμόσφαιρα που διευκολύνει τις οικογένειες και τα παιδιά να παρακολουθήσουν τον μεγαλύτερο και πιο σημαντικό αγώνα ποδοσφαίρου συλλόγων της σεζόν.
Για τους οπαδούς που ταξιδεύουν, αυτό θα σημαίνει βελτιωμένη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς - ειδικά μετά τον αγώνα - και ένα ασφαλέστερο και πιο βολικό ταξίδι επιστροφής από το στάδιο. Για τις πόλεις που διοργανώνουν τον αγώνα, θα ενισχύσει τον θετικό οικονομικό αντίκτυπο της εκδήλωσης, δίνοντας στους οπαδούς τη δυνατότητα να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς τους. Η νέα ώρα έναρξης ευθυγραμμίζεται επίσης με ένα πιο προσιτό παράθυρο μετάδοσης, βοηθώντας τον τελικό να προσεγγίσει ένα ακόμη ευρύτερο τηλεοπτικό και ψηφιακό κοινό παγκοσμίως, με ιδιαίτερη έμφαση στην εμπλοκή των νεότερων θεατών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
