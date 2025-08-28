Θα μπει ο Ολυμπιακός του χρόνου στο League Stage του Champions League; Η μάχη με Ρέιντζερς και Μπόντο Γκλιμτ

Δείτε τη βαθμολογία για το απευθείας εισιτήριο στο League Stage του Champions League της επόμενης σεζόν.

Ο Ολυμπιακός στη σημερινή κλήρωση του Champions League θα μάθει ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσει και πού, στο εφετινό League Stage της διοργάνωσης, όμως η μάχη για το έξτρα εισιτήριο της απευθείας πρόκρισης σε αυτό της επόμενης σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει.

Η Ελλάδα βλέπετε δεν είναι μεταξύ των χωρών που έχουν στάνταρ εκπρόσωπο εκεί και έτσι οι δύο άλλοι τρόποι που υπάρχουν είναι είτε μέσω της συγκεκριμένης βαθμολογίας από την οποία οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν την εφετινή τους παρουσία, είτε μέσω των προκριματικών.

Θυμίζουμε ότι για να μπορέσει μία ομάδα να πάρει το εισιτήριο της απευθείας πρόκρισης στο League Stage, θα πρέπει όχι μόνο να βρεθεί στην 1η θέση της σχετικής βαθμολογίας, αλλά να έχει κερδίσει και το πρωτάθλημα στη χώρα της.

Πού βρίσκεται ο Ολυμπιακός

Στη βαθμολογία αυτή λοιπόν, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 3η θέση, πίσω από τη Ρέιντζερς και τη Μπόντο Γκλιμτ.

Μάλιστα, οι Σκωτσέζοι που έφτασαν ως τα Play Offs του Champions League, όπου αποκλείστηκαν από τη Μπριζ με συνολικό σκορ 9-1 και θα συνεχίσουν στο Europa League, έχουν ήδη πάρει ένα μεγάλο προβάδισμα, 6.750 πόντων. Έχουν 59.250, την ώρα που οι Πειραιώτες έχουν 52.500.

Όσον αφορά τους Νορβηγούς τώρα, αυτοί ήταν πίσω από τους «ερυθρόλευκους», αλλά με την πρόκρισή τους επί της Στουρμ Γκρατς πρόσθεσαν άλλους 3.000 βαθμούς στο ενεργητικό τους, έφτασαν τους 53.000 και προσπέρασαν την ελληνική ομάδα.

Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι πως η Κοπεγχάγη, που είναι στην 4η θέση, βρίσκεται πολύ πίσω του, καθώς έχει 45.375 βαθμούς.

Υπάρχει και ο ΠΑΟΚ

Αξίζει να σημειωθεί πως στη σχετική βαθμολογία υπάρχει και ο ΠΑΟΚ, που βρίσκεται στην 8η θέση με 39.750, κάτω από τις Σάλτσμπουργκ, Ντιναμό Κιέβου και Σαχτάρ.