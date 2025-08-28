Εξάρα με σούπερ Τζόλη η Μπριζ, στ' αστέρια Παυλίδης, Χατζηδιάκος!
Η Μπριζ είχε κέφια, ο Τζόλης ακόμα περισσότερα και οι Βέλγοι είναι στ'αστέρια του Champions League. Oι Βέλγοι δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Σκωτσέζους και με δυο νίκες βρέθηκαν πανηγυρικά στη League Phase. Ο Τρεσόλντι άνοιξε το σκορ στο 5', ενώ ο Τζόλης κέρδισε αποβολή στο 8'. Με δέκα παίκτες η Ρέιντζερς δεν είχε καμία τύχη, κάτι που αποτυπώθηκε στο χορτάρι. Ο Τζόλης μοίρασε στον Βανάκεν για το 2-0, ενώ ο Σαΐς στο 41' και στο 45' πέτυχε το 4-0. Στις καθυστερήσεις του α' μέρους ο Στάνκοβιτς πέτυχε το 5-0. Ο Τζόλης μετά το δοκάρι που είχε κατάφερε στο 50' να διαμορφώσει το 6-0. Μάλιστα αυτό ήταν το τέρμα Νο25 σε 65 συμμετοχές στους Βέλγους της Μπριζ, ένας αριθμός σίγουρα εντυπωσιακός για μεσοεπιθετικό.
Στη League Phase του Champions League και η Μπενφίκα του Παυλίδη, η οποία επικράτησε 1-0 της Φενέρ στην Πορτογαλία (0-0 το πρώτο ματς). Οι Αετοί μπήκαν δυνατά, αλλά τα γκολ του Παυλίδη και του Μπαρέιρο δεν μέτρησαν λόγω οφσάιντ. Ωστόσο, στο 35' ο Ακτούρκουγλου με υπέροχο πλασέ διαμόρφωσε το 1-0. Η Φενέρ λίγο πριν το τέλος είχε δοκάρι με τον Ενεσίρι, αλλά τίποτα περισσότερο...
Στ' αστέρια και ο Χατζηδιάκος! Η Κοπεγχάγη με τον Ελληνα στόπερ στο βασικό σχήμα επικράτησε 2-0 της Βασιλείας και βρέθηκε στην επόμενη φάση (1-1 το πρώτο ματς). Ο Κορνέλιους στο 46' πέτυχε το 1-0 και στο 84' ο Μουκοκό διαμόρφωσε με πέναλτι το 2-0.
Η Καραμπάκ προκρίθηκε στην επόμενη φάση παρά την ήττα με 3-2 από τη Φερεντσβάρος. Άλλωστε, είχε προηγηθεί η νίκη της με 3-1 στην Ουγγαρία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.