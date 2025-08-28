Ο Τζόλης είχε κέφια και η Μπριζ διέλυσε με 6-0 τη Ρέιντζερς. Μαζί του στ' αστέρια του Champions League η Μπενφίκα του Παυλίδη και η Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου.

Η Μπριζ είχε κέφια, ο Τζόλης ακόμα περισσότερα και οι Βέλγοι είναι στ'αστέρια του Champions League. Oι Βέλγοι δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Σκωτσέζους και με δυο νίκες βρέθηκαν πανηγυρικά στη League Phase. Ο Τρεσόλντι άνοιξε το σκορ στο 5', ενώ ο Τζόλης κέρδισε αποβολή στο 8'. Με δέκα παίκτες η Ρέιντζερς δεν είχε καμία τύχη, κάτι που αποτυπώθηκε στο χορτάρι. Ο Τζόλης μοίρασε στον Βανάκεν για το 2-0, ενώ ο Σαΐς στο 41' και στο 45' πέτυχε το 4-0. Στις καθυστερήσεις του α' μέρους ο Στάνκοβιτς πέτυχε το 5-0. Ο Τζόλης μετά το δοκάρι που είχε κατάφερε στο 50' να διαμορφώσει το 6-0. Μάλιστα αυτό ήταν το τέρμα Νο25 σε 65 συμμετοχές στους Βέλγους της Μπριζ, ένας αριθμός σίγουρα εντυπωσιακός για μεσοεπιθετικό.

Στη League Phase του Champions League και η Μπενφίκα του Παυλίδη, η οποία επικράτησε 1-0 της Φενέρ στην Πορτογαλία (0-0 το πρώτο ματς). Οι Αετοί μπήκαν δυνατά, αλλά τα γκολ του Παυλίδη και του Μπαρέιρο δεν μέτρησαν λόγω οφσάιντ. Ωστόσο, στο 35' ο Ακτούρκουγλου με υπέροχο πλασέ διαμόρφωσε το 1-0. Η Φενέρ λίγο πριν το τέλος είχε δοκάρι με τον Ενεσίρι, αλλά τίποτα περισσότερο...

Στ' αστέρια και ο Χατζηδιάκος! Η Κοπεγχάγη με τον Ελληνα στόπερ στο βασικό σχήμα επικράτησε 2-0 της Βασιλείας και βρέθηκε στην επόμενη φάση (1-1 το πρώτο ματς). Ο Κορνέλιους στο 46' πέτυχε το 1-0 και στο 84' ο Μουκοκό διαμόρφωσε με πέναλτι το 2-0.

Η Καραμπάκ προκρίθηκε στην επόμενη φάση παρά την ήττα με 3-2 από τη Φερεντσβάρος. Άλλωστε, είχε προηγηθεί η νίκη της με 3-1 στην Ουγγαρία.