Η Πάφος... τρέλανε και το Βελιγράδι, επικράτησε 2-1 του Ερυθρού Αστέρα και βρίσκεται μια ανάσα από το όνειρο. Δυο ασίστ ο απίθανος Τζόλης και η Μπριζ νίκησε 3-1 της Ρέιντζερς στη Γλασκώβη.

Αγκαλιά με το όνειρο, αγκαλιά με τα αστέρια! Η Πάφος γράφει ιστορία, κάνει άνω - κάτω και το Βελιγράδι, αφού με το 2-1 στη Σερβία επί του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται ένα βήμα από τη League Phase του Champions League. Οι Κύπριοι ήταν εντυπωσιακοί και θα μπορούσαν από το βράδυ της Τρίτης να σφραγίσουν την πρόκριση. Η Πάφος FC «πάγωσε» τους γηπεδούχους, αφού ο Κορέια με βολίδα στα 40 δευτερόλεπτα άνοιξε το σκορα.

Ο Μιχαήλ στο 3΄ αντέδρασε σωστά σε κεφαλιά του Εντιαγέ, με τους Κύπριους να παίρνουν αυτοπεποίθηση. Στο 28ο λεπτό η Πάφος βρήκε δίχτυα με τον Μπρούνο, γκολ όμως που ακυρώθηκε. Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι και στο 52 ο Πέπε από την άσπρη βούλα πέτυχε το 2-0. Στο 56΄ ο Μπρούνο έκανε χέρι στην περιοχή και ο Ντουάρτε με διπλή προσπάθεια διαμόρφωσε το 2-1. Η Πάφος είχε καλές ευκαιρίες στο τέλος να σκοράρει, αλλά Όρσιτς και Ζάζα δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα.

H Μπριζ έκανε το πλέον αποφασιστικό βήμα για πρόκριση επικρατώντας 3-1 της Ρέιντζερς στο «Άιμπροξ» με πρωταγωνιστή τον Τζόλη. Ακόμα μία εντυπωσιακή εμφάνιση για τον διεθνή φορ, κορυφαίο των νικητών, με συμμετοχή στα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του. Στο 3' ο Βερμάντ από πάσα του πέτυχε το 1-0 και στο 7' από κόρνερ του ο Σπίλερς σημείωσε το 2-0. Το 3-0 πέτυχε ο Μέχελε στο 20ο λεπτό. Η Ρέιντζερς μείωσε με τον Ντουάρτε στο 58' αλλά ως εκεί... Ο Γκασανά βρήκε κι αυτός δίχτυα, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε.

Σπουδαίο βήμα πρόκρισης για την Καραμπάγκ, επικράτησε 3-1 της Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη. Γιάνκοβιτς, Μεντίνα, και Κουρμπανλί οι σκόρερ, ο Βάργκα είχε ανοίξει το σκορ για τους Ούγγρους. Ετσι, οι Αζέροι είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στ' «αστέρια» έπειτα από 7 χρόνια.

Τρίτη 19/8

Φερεντσβάρος - Καραμπάγκ 1-3

Ερυθρός Αστέρας - Πάφος 1-2

Ρέιντζερς - Μπριζ 1-3

Τετάρτη 20/8

Μπόντο Γκλιμτ- Στουρμ Γκρατς 22:00

Σέλτικ - Καϊράτ Αλμάτι 22:00

Βασιλεία - Κοπεγχάγη 22:00

Φενερμπαχτσέ- Μπενφίκα 22:00

