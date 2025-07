Οπαδοί της Ρέιντζερς που βρίσκονται στην Αθήνα εξέφρασαν την πίστη τους για την πρόκριση, αλλά παραδέχονται ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος στο πρώτο ματς.

Η Ρέιντζερς, όπως συνέβη και με τον Παναθηναϊκό στο Άιμπροξ στο πρώτο ματς, θα έχει τη συμπαράσταση των οπαδών της.

Σκωτσέζοι οπαδοί που ταξίδεψαν στην Ελλάδα και συγκεντρώθηκαν στο Μοναστηράκι, μίλησαν στο BBC για το ματς στο ΟΑΚΑ. Εμφανίστηκαν σίγουροι για την πρόκριση, αλλά ένας εξ' αυτών τόνισε ότι θα είναι σημαντικό να μην σκοράρει πρώτος ο Παναθηναϊκός και μάλιστα νωρίς στην αναμέτρηση.

Ένας άλλος φίλος της Ρέιντζερς τόνισε ότι η ομάδα του ήταν τυχερή στον πρώτο αγώνα που δεν δέχθηκε δύο γκολ, με τις ηρωικές επεμβάσεις του Μπάτλαντ.

«Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να πάρουμε τη νίκη. Ή έστω ότι θα είμαστε στον επόμενο γύρο όπως και να έχει», είπε ο πρώτος οπαδός,ενώ ο δεύτερος τόνισε: «Πιστεύω θα περάσουμε, την περασμένη εβδομάδα στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν σίγουροι πως θέλει να παίξει ο Ράσελ Μάρτιν. Αλλά όταν ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα παίκτες πήραμε τον έλεγχο του αγώνα. Τώρα οι νεοαποκτηθέντες προσαρμόστηκαν κι άλλο κι ελπίζω ότι θα πάρουμε αποτέλεσμα απόψε».

«Μετράει το πρώτο ημίχρονο. Με το 0-0 την περασμένη εβδομάδα ήμασταν τυχεροί, που δεν δεχθήκαμε κάνα δυο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Αν δεν ήταν ο Μπάτλαντ με τις ηρωικές αποκρούσεις του. Οπότε πρέπει να είμαστε σφιχτοί. 2-1 πιστεύω, οπότε έχω πίστη».

Ο τελευταίος οπαδός που μίλησε, ανέφερε: «Νιώθω καλά με το προβάδισμα του 2-0 και πιστεύω ότι θα βρούμε χώρο για ένα ακόμα γκολ στην Αθήνα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο που θα μας δώσει κι άλλη αυτοπεποίθηση. Αλλά αν σκοράρει πρώτος ο Παναθηναϊκός και ειδικά νωρίς, τότε θα είναι ανησυχητικό για μας».

🗣️ 'Confident' 💪



Rangers fans in a blisteringly hot Athens reckon their side can see off Panathinaikos tonight ⚽️



Watch the second leg of the Champions League second round qualifier on BBC Scotland and BBC iPlayer from 18:45 BST 📺#BBCFootball pic.twitter.com/svNZxcJ9tE