Η Ρέιντζερς «σκότωσε» εις διπλούν το όνομα του Παναθηναϊκού και έδωσε οδηγίες στους φιλάθλους της: «Μην χρησιμοποιήσετε το Μετρό»

Η Σκωτσέζικη ομάδα παρουσιάστηκε... απρόσεκτη αναφορικά με το όνομα του Παναθηναϊκού εις διπλούν, ενώ τόνισε προς τους φιλάθλους της να μην χρησιμοποιήσουν το τρένο για ΟΑΚΑ.

Μαντάρα τα έκανε η Ρέιντζερς, στην ανακοίνωσή για τις οδηγίες προς τους φιλάθλους της, όσον αφορά τον αποψινό (30/7, 21:00) επαναληπτικό με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Συγκεκριμένα, ο admin των Σκωτσέζων στο Χ (πρώην Twitter) ξέχασε δις το γράμμα «Α» από το όνομα των «πρασίνων», αν και στις οδηγίες αυτό αναγράφεται κανονικά, χωρίς κάποιο λάθος.

Πέραν αυτού, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού φρόντισε να τονίσει στους φίλους της που αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου να μην χρησιμοποιήσουν το τρένο, καθώς -ως γνωστόν- η έξοδος στον σταθμό «Ειρήνη» είναι η κύρια που χρησιμοποιούν οι φίλοι του «τριφυλλιού», επομένως δεν θα ήθελαν να προκληθεί κάποια ένταση.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο κόσμος μπορεί να βρεθεί στο Παναθηναϊκό στάδιο στις 17:30, και από εκεί να μεταφερθούν με λεωφορεία προς το ΟΑΚΑ, σε μια διαδρομή 45 λεπτών.

Supporter Information | Panathinikos (A)



All the important info for our travelling support in Athens ⤵️