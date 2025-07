Επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα και της αστυνομίας πριν την αναμέτρηση της ομάδας με την Λίλκολν Ρεντ Ιμπς για τα προκριματικά του Champions League.

Ένταση και επεισόδια είχε η αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με την Λίλκολν Ρεντ Ιμπς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Πριν τη σέντρα του αγώνα στη Σερβία, οι οπαδοί των γηπεδούχων συγκρούστηκαν έξω από το γήπεδο με αστυνομικές δυνάμεις προκαλώντας τον... κακό χαμό.

Μερίδα οπαδών φαίνεται να πετάει προς το μέρος των αστυνομικών διάφορα αντικείμενα, όπως τάβλες, καρέκλες, μέχρι και μία... σκάλα, με τους αστυνομικούς να απαντούν με ρίψη χημικών.

29.07.2025, FK Crvena Zvezda🇷🇸 - Lincoln Red Imps FC🇬🇮, Delije fight with 1312 before match, click for more here: https://t.co/xaqymQFKxc



