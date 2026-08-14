Ερυθρός Αστέρας: Ανακοίνωσε Άλμπερτ Ριέρα

Ερυθρός Αστέρας: Ανακοίνωσε Άλμπερτ Ριέρα

Γιάννης Πολιάς
Ερυθρός Αστέρας: Ανακοίνωσε Άλμπερτ Ριέρα

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Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την πρόσληψη του Άλμπερτ Ριέρα, που αντικαθιστά τον Ντέγιαν Στάνκοβιτς.

Άμεση ήταν η αντίδραση των ανθρώπων του Ερυθρού Αστέρα μετά την παραίτηση του Ντέγιαν Στάνκοβιτς, με τους πρωταθλητές Σερβίας να προχωρούν στην πρόσληψη του Άλμπερτ Ριέρα και να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών εμπνευσμένοι από το σκάκι.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού εργάστηκε τους προηγούμενους μήνες στη Γερμανία και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, έχοντας δείξει προηγουμένως εξαιρετικά δείγματα στη Σλοβενία με την Τσέλιε.

Στο Βελιγράδι, ο Ισπανός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028, με τον Αστέρα να αποτελεί την πέμπτη ομάδα στην προπονητική καριέρα του Ριέρα, που εκτός των Τσέλιε και Άιντραχτ, έχει εργαστεί και σε Ολίμπια Λιουμπλιάνας και Μπορντό.

@Photo credits: Crvena Zvezda
     

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