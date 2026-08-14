Ερυθρός Αστέρας: Ανακοίνωσε Άλμπερτ Ριέρα
Άμεση ήταν η αντίδραση των ανθρώπων του Ερυθρού Αστέρα μετά την παραίτηση του Ντέγιαν Στάνκοβιτς, με τους πρωταθλητές Σερβίας να προχωρούν στην πρόσληψη του Άλμπερτ Ριέρα και να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών εμπνευσμένοι από το σκάκι.
Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού εργάστηκε τους προηγούμενους μήνες στη Γερμανία και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, έχοντας δείξει προηγουμένως εξαιρετικά δείγματα στη Σλοβενία με την Τσέλιε.
Στο Βελιγράδι, ο Ισπανός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028, με τον Αστέρα να αποτελεί την πέμπτη ομάδα στην προπονητική καριέρα του Ριέρα, που εκτός των Τσέλιε και Άιντραχτ, έχει εργαστεί και σε Ολίμπια Λιουμπλιάνας και Μπορντό.
Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je novi trener našeg kluba španski stručnjak Albert Rijera, koji je parafirao dvogodišnji ugovor.— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) August 14, 2026
Albert Rijera je rođen 15. aprila 1982. godine u Manakoru, na Majorci. Prvi posao kao glavni trener dobio je 2022. godine u… pic.twitter.com/6ULY8S8N09
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.