Ισοπαλία για τη Ρέιντζερς απέναντι στην Μπριζ του Χρήστου Τζόλη (2-2) λίγες ημέρες πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό για τα προκριματικά του Champions League. Στο γήπεδο ήταν και ο Σίριλ Ντέσερς, μένοντας όμως εκτός αποστολής.

Περίπου δύο εβδομάδες πριν το ραντεβού με τον Παναθηναϊκό για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League (22/07, 21:45), η Ρέιντζερς ήρθε ισόπαλη 2-2 σε φιλική αναμέτρηση με την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη στο «Ibrox», ενώ έχανε 0-2 στο ημίχρονο.

Η ομάδα του Ράσελ Μάρτιν βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ, με τους Βέτλεσεν και Ρέις να σκοράρουν στο 10' και στο 13', αντίστοιχα, αλλά τα πράγματα άλλαξαν στο δεύτερο 45λεπτο.

Η Ρέιντζερς μείωσε στο 51' με το άψογο πλασέ στην κίνηση από τον Ντιομάντε. Οι Σκωτσέζοι πίεσαν ψηλά αναγκάζοντας σε λάθος τους αντιπάλους τους με τον Ντιομάντε να εκτελεί στη συνέχεια στην κίνηση. Οι παίκτες του Μάρτιν παρουσιάστηκαν βελτιωμένοι στο β' μέρος και λίγο πριν τη συμπλήρωση του 90λέπτου ισοφάρισαν με τον Κέρτις για το τελικό 2-2 μετά την φοβερή ενέργεια του Μπαϊράμι.

💪 Bajrami with the assist. 🎯 Curtis with the finish. pic.twitter.com/GnZIDIfuZ4

Όσον αφορά τον Σίριλ Ντέσερς, ο επιθετικός της Ρέιντζερς που απασχολεί έντονα την ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα, βρέθηκε στο «Ibrox», αν και ήταν εκτός αποστολής. Ο 30χρονος υπέγραψε αυτόγραφα σε οπαδούς της προσεχούς αντιπάλου του. Ο Μάρτινς επέλεξε να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης τον Ντανίλο, τον οποίο στο δεύτερο μέρος αντικατέστησε με τον ΜακΚόσλαντ. Πέραν του Ντέσερς, απών από την αποστολή ήταν και ο Χάμζα Ιγκαμάνε, ο οποίος φημολογείται έντονα για μεταγραφή στη Λιλ.

🎥 He's been heavily linked with a move to AEK Athens but Cyriel Dessers IS at Ibrox this afternoon for Rangers' clash with Club Brugge 👀 pic.twitter.com/jdnsGoda6F