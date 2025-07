Ενίσχυση Ρέιντζερς ενόψει Παναθηναϊκού- «Απέκτησε και τον Θέλο Άασγκααρντ»

Στη πέμπτη της μεταγραφή για φέτος προχωράει η Ρέιντζερς, αφού βρίσκεται πολύ κοντά στη απόκτηση του Θέλο Άασγκααρντ από τη Λούτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες της βρετανικής Daily Record, o Θέλο Άασγκαρντ πρόκειται να ενταχθεί στην Ρέιντζερς σε μια μεταγραφή από την Λούτον Τάουν έναντι 5 εκατομμυρίων λιρών, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της Σκωτσέζικης ομάδας ενόψει των αγώνων με τον Παναθηναϊκό για τα προκριματικά του Champions League.

Ο διεθνής Νορβηγός έχει ενημερωθεί ότι η θέση του στην εθνική ομάδα θα απειληθεί σοβαρά αν παραμείνει στη τρίτη κατηγορία της Αγγλίας με την Λούτον, και έτσι ο Ράσελ Μάρτιν του προσέφερε μια διέξοδο διαφυγής προς το Ίμπροξ.

Η μεταγραφική δραστηριότητα των Σκοτσέζων εντείνεται μετά από ένα αργό ξεκίνημα, με τον 23χρόνο μέσο να γίνεται η πέμπτη φετινή μεταγραφή μετά τους Μαξ Άαρονς, Τζο Ρόθγουελ και Εμάνουελ Φερνάντεζ που έχουν ήδη υπογράψει, αλλά και τον Λάιαλ Κάμερον, ο οποίος είχε υπέγραψε προ-σύμφωνο από τον Ιανουάριο.

Ο διεθνής Νορβηγός γεννήθηκε στο Λίβερπουλ και σε ηλικία 14 χρονών εντάχθηκε στις ακαδημίες της Γουίγκαν, οπού το 2020 «ανέβηκε» στην πρώτη ομάδα. Στη Γουίγκαν παρέμεινε για 4μίση χρόνια μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025, όταν και πήρε μεταγραφή για την Λούτον.

Παράλληλα το 2025 έκανε και το ντεμπούτο του με τη ανδρική ομάδα της Νορβηγίας σκοράροντας ένα γκολ και μοιράζοντας μία ασιστ στη νίκη της Νορβηγίας με 5-0 επί της Μολδαβίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

