Η Ίντερ μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Champions League, αλλά ο Σιμόνε Ιντσάγκι φαίνεται ήδη έτοιμος για την επόμενη ημέρα του στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Χιλάλ.

Ώρες απομένουν ουσιαστικά για τον μεγάλο τελικό του Champions League ανάμεσα στην Ίντερ και την Παρί Σεν Ζερμέν (31/05 - 22:00). Και ενώ ο Σιμόνε Ιντσάγκι δήλωσε απόλυτα επικεντρωμένος στο κρίσιμο παιχνίδι και ευτυχισμένος στο Μιλάνο, ίσως η πραγματικότητα να είναι διαφορετική.

Όπως μετέδωσε ο κορυφαίος δημοσιογράφος του γαλλικού Foot Mercato, Σάντι Αουνά, ο Ιταλός προπονητής θα αποχαιρετήσει τους Νερατζούρι αμέσως μετά τον τελικό του Champions League. Τα έχει ήδη βρει σε όλα με την Αλ Χιλάλ που του προσφέρει 50 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια και, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα υπογράψει στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας τις επόμενες ημέρες!

🚨🔵🇮🇹 #SPL |



🔐 Al-Hilal and Simone Inzaghi have a verbal agreement



❗️If nothing changes, he will sign in as new Al-Hilal manager in the next dayshttps://t.co/ofb2aH39f8 pic.twitter.com/U54kWRsX5k