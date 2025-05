Λουίς Ενρίκε - Ιντσάγκι: Δυο σκακιστές στον ρόλο των... αουτσάιντερ!

Πίσω από σύννεφα και μπόρες, πίσω από αστραπές και κεραυνούς. Ο Λουίς Ενρίκε δεν το βλέπει, αλλά ξέρει πως το Βόρειο Αστέρι του είναι εκεί, πανταχού παρόν στη ζωή του. Πυξίδα, οδηγός, κινητήρια δύναμη. Πριν δέκα χρόνια, ένας άλλος τελικός Champions League τον βρήκε μετά τα τρία σφυρίγματα εκεί, αγκαλιά με το αστέρι του του. Στο κέντρο του γηπέδου, ανάμεσα σε πολύχρωμα κονφετί, με πλατιά χαμόγελα και μια σημαία που εκείνο κάρφωσε στο χορτάρι, για να πανηγυρίσει την επιτυχία του μπαμπά της.

Our sincere condolences to former Barcelona manager Luis Enrique on the tragic death of his daughter Xana.



Our thoughts and prayers are with Luis and his family. pic.twitter.com/w8GHmEscDM