Η Ίντερ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Λαουτάρο Μαρτίνες για τουλάχιστον 15 μέρες, καθώς ο Αργεντινός φορ αντιμετωπίζει πρόβλημα στο αριστερό του πόδι.

Τον «πονοκέφαλο» του τραυματισμού του Λαουτάρο Μαρτίνες έχει να αντιμετωπίσει η Ίντερ, αφού ο 28χρονος Αργεντινός διεθνής νιώθει ενοχλήσεις στο αριστερό του πόδι και θα μείνει ξανά εκτός, παρόλο που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στον αγώνα με τη Ρόμα.

Ο Λατίνος φορ είχε χτυπήσει στο αριστερό του πόδι στον αγώνα με τη Μπόντο/Γκλιμτ για το Champions League, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός για κάποια ματς. Μετά το παιχνίδι με την ομάδα της «Αιώνιας Πόλης», οι εξετάσεις έδειξαν «ήπια μυϊκή θλάση στον υποκνημίδιο του αριστερού ποδιού», στην ίδια περιοχή με τον τραυματισμό που υπέστη εναντίον των Νορβηγών, αλλά σε διαφορετική θέση.

Σύμφωνα με το Sky Sport, ο επιθετικός των Νερατζούρι θα απουσιάσει για τουλάχιστον 15 μέρες και θα χάσει τους αγώνες με την Κόμο για πρωτάθλημα και Κύπελλο, καθώς και την αναμέτρηση με την Κάλιαρι για τη Serie A.

Οι γιατροί της ομάδας θα καταβάλλουν προσπάθειες, ούτως ώστε το πολύ σημαντικό «γρανάζι» για τη... μηχανή της ομάδας να επιστρέψει στις 26 Απριλίου, εναντίον της Τορίνο.