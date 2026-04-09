Μάχη κολοσσών και... ίλιγγος εκατομμυρίων για την μπάλα του Champions League

Μια μπάλα ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά του Champions League, μιας και η ΝΙΚΕ θα σπάσει κάθε ρεκόρ για να την κάνει δική της.

Μια σημαντική αλλαγή φαίνεται να διαμορφώνεται στο παρασκήνιο της UEFA, αυτή τη φορά όχι μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αλλά στον τομέα των εμπορικών συμφωνιών. Η επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, σύμβολο μιας μακροχρόνιας συνεργασίας με την Adidas, ενδέχεται σύντομα να αλλάξει «πόδια», καθώς η Nike διεκδικεί δυναμικά τη θέση της, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό αντάλλαγμα.

Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες συνεργασίας με την Adidas, η UEFA βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον αμερικανικο κολοσσό και όλα δείχνουν μια πιθανή συνεργασία που θα ξεκινήσει το 2027.

Οι συζητήσεις, που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, αφορούν ένα τετραετές συμβόλαιο έως το 2031. Πρόκειται για μια συμφωνία τεράστιας οικονομικής αξίας, καθώς – σύμφωνα με τους Financial Times – η αμερικανική εταιρεία φέρεται διατεθειμένη να καταβάλει έως και 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, προκειμένου να γίνει το νέο εμπορικό πρόσωπο της μπάλας του Champions League.

Η ενδεχόμενη αυτή αλλαγή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση ανακατατάξεων στον χώρο του ποδοσφαίρου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εθνική ομάδα της Γερμανίας, η οποία επίσης εγκαταλείπει την Adidas για να συνεργαστεί με τη Nike. Παρόμοιες εξελίξεις έχουν σημειωθεί και στη LaLiga, η οποία το 2019 προχώρησε σε αλλαγή χορηγού μπάλας έπειτα από 23 χρόνια συνεργασίας.