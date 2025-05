Έξαλλος ήταν ο Πέδρι μετά τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα στο «Τζουζέπε Μεάτσα», με τον Ισπανό μέσο να εκτοξεύει βολές εις βάρος του διαιτητή, Σιμόν Μαρτσίνιακ.

Η Μπαρτσελόνα απείχε μερικά λεπτά μακριά από την επιστροφή της σε τελικό Champions League μετά από μια δεκαετία, όμως η εφτάψυχη Ίντερ επέστρεψε από την... κόλαση και ολοκλήρωσε μια ασύλληπτη ανατροπή στην παράταση για να κλειδώσει το εισιτήριο για τον τελικό.

Παρόλα αυτά οι Μπλαουγκράνα διατηρούν παράπονα από τη διαιτησία του ρέφερι, Σιμόν Μαρτσίνιακ, με τους Χάνσι Φλικ και Πέδρι να εξαπολύουν πυρά εις βάρος του μετά το τέλος της αναμέτρησης στο «Τζουζέπε Μεάτσα».

Ο Γερμανός τεχνικός κατηγόρησε τον Πολωνό ρέφερι πως έδωσε όλες τις «πενηνταρίσιες» φάσεις υπέρ της Ίντερ, ενώ ακόμα πιο επιθετικές ήταν οι δηλώσεις του Πέδρι που ώθησε την UEFA να ερευνήσει την απόδοση του Μαρτσίνιακ.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που μας συμβαίνει αυτό με αυτόν τον διαιτητή. Η UEFA θα πρέπει να το ερευνήσει. Κάθε φάση 50-50 πήγε στην Ίντερ. Υπάρχουν πράγματα που δεν καταλαβαίνω και είναι δύσκολο να εξηγήσω» ανέφερε μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Pedri has urged UEFA to investigate the refereeing performance of official Szymon Marciniak and VAR officials Pol Van Boekel and Dennis Higler in Barcelona's 4-3 UCL semifinal defeat to Inter at San Siro.



