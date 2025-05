Χάνσι Φλικ: «Σε κάθε απόφαση που ήταν 50-50, ο Μαρτσίνιακ διάλεγε υπέρ της Ίντερ»

Ο Χάνσι Φλικ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις του Μαρτσίνιακ στο ματς του Champions League με την Ίντερ, δηλώνοντας ότι η Μπαρτσελόνα θα επιστρέψει δριμύτερη.

Η Μπαρτσελόνα μπορεί να αποκλείστηκε από τον τελικό του Champions League, όμως παρά το 4-3 από την Ίντερ, ο Χάνσι Φλικ εξέφρασε την υπερηφάνειά του για την προσπάθεια των παικτών του. Μετά το τέλος της αναμέτρησης για τα ημιτελικά του θεσμού, ο Γερμανός τεχνικός έκανε δηλώσεις λέγοντας ότι η ομάδα του αδικήθηκε από τον Σιμόν Μαρτσίνιακ.

«Είμαι απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, όχι από την απόδοση της ομάδας μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αποκλειστήκαμε, αλλά θα προσπαθήσουμε ξανά γιατί θέλουμε να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους μας. Ο στόχος μας ήταν να κατακτήσουμε το Champions League και θα παραμείνει ο ίδιος», δήλωσε ο Γερμανός τεχνικός, για να προσθέσει στη συνέχεια: «Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τους παίκτες, όπως είμαι κι εγώ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έχει νίκες και ήττες. Όλοι θα μάθουμε από αυτό».

🚨🛑 Hansi Flick: “Every 50/50 decision that the ref had, he called it in Inter's favor. This makes me sad”. pic.twitter.com/7yNNJJqvyi

Ο Φλικ δεν παρέλειψε να υποστηρίξει πως οι διαιτητικές αποφάσεις του Πολωνού έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πιστεύουμε πως το αποτέλεσμα είναι άδικο λόγω κάποιων αποφάσεων της διαιτησίας, πρέπει να το πω αυτό. Δεν θέλω να μιλάω πολύ για τον διαιτητή, αλλά κάθε απόφαση που ήταν 50-50 πήγε υπέρ τους, και αυτό είναι που με στενοχωρεί. Δεν μου αρέσει να μιλάω άλλο για τον διαιτητή. Του είπα τι σκέφτομαι, αλλά δεν θα το επαναλάβω εδώ. Δεν είναι δίκαιο ούτε για την ομάδα μου, που έκανε τεράστια προσπάθεια».

Τέλος, ο Γερμανός απέδωσε τα εύσημα και στην αντίπαλη ομάδα, δηλώνοντας ότι οι Νερατζούρι έχουν ποιότητα στο ρόστερ τους, ξέρουν να αμύνονται σωστά κι έχουν εξελιχθεί και στο κομμάτι της δημιουργίας.

❗️🗣 Hansi Flick [after the press conference is over]:



“No, no, wait… I want to say something. I focused a lot on refereeing. But I have to say good luck to Inter because they did a great job and I wish them the best in Munich.” pic.twitter.com/QXkIQEIYPG