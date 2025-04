Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των Άρσεναλ - Παρί Σεν Ζερμέν που προετοιμάζονται για την πρώτη μεταξύ τους μάχη για τα ημιτελικά του Champions League.

Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν μετρούν αντίστροφα για την πρώτη μεταξύ τους «μάχη» στο Λονδίνο στο πλαίσιο των ημιτελικών του Champions League. Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα, οι δυο ομάδες έκανα γνωστές τις ενδεκάδες τους, χωρίς ουσιαστικές εκπλήξεις.

Ο Μικέλ Αρτέτα κατέβασε την πιο δυνατή του ενδεκάδα με δεδομένες τις απουσίες στο κέντρο της άμυνας, αλλά και του τιμωρημένου Παρτέι, τη στιγμή που ο Λουίς Ενρίκε ποντάρει στη δυναμική της επιθετικής τριπλέτας με Ντουέ, Καβρατσχέλια και Ντεμπελέ.

Η ενδεκάδα της Άρσεναλ: Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά, Κίβιορ, Λιούς-Σκέλι, Ράις, Μερίνο, Όντεγκααρντ, Σάκα, Μαρτινέλι, Τροσάρ

Η ενδεκάδα της Παρί Σεν Ζερμέν: Ντοναρούμα, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Ρουίθ, Ντουέ, Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ

