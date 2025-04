Η UEFA πήρε την απόφαση να μην καταργήσει την παράταση από τις διοργανώσεις της έχοντας δύο βασικούς λόγους.

Η Επιτροπή των ομάδων της UEFA αποφάσισε να μην προχωρήσει στην κατάργηση της παράτασης στις διοργανώσεις της, παρά την συζήτηση που έγινε προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο την μείωση του αγωνιστικού χρόνου και την ελάφρυνση, έστω και γι' αυτό το λίγο, των ποδοσφαιριστών, που παίζουν πλέον πάρα πολλά παιχνίδια. Υπήρχε δε και το επιχείρημα πως η ομάδα στην έδρα της οποίας παίζεται η παράταση, παίρνει ένα μικρό πλεονέκτημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θεώρησαν πρώτο πως είναι καλύτερο να υπάρχει αυτό το επιπλέον περιθώριο για να λύσουν οι ομάδες τις... διαφορές τους προτού έρθουν τα πέναλτι ενώ ταυτόχρονα πιστεύουν πως μία πιθανή κατάργηση της παράτασης ίσως δημιουργούσε και πρόβλημα στο θέαμα, αφού αρκετές ομάδες, που θα έπαιζαν με πιο δυνατούς αντιπάλους, γνωρίζοντας πλέον πως δεν θα υπήρχε το επιπλέον μισαώρο, θα ξεκινούσαν τα παιχνίδια με στόχο να τα πάνε στα πέναλτι και να κυνηγήσουν εκεί την τύχη τους.

Από τότε που η UEFA κατήργησε τον κανόνα του εκτός έδρας γκολ, 37 ματς του Champions League έχουν πάει στην παράταση και 15 απ' αυτά έχουν καταλήξει στα πέναλτι. Στο Europa League και στο Conference, σχεδόν πάνω από τα μισά νοκ άουτ ματς που πήγαν στην παράταση, κατέληξαν στα πέναλτι.

