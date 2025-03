Ο Ολυμπιακός έχοντας ήδη στα ταμεία του τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ από τη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία, στην περίπτωση που θα μπει στη League Phase του Champions League, θα ξεκινήσει το ταξίδι του στ' αστέρια με τουλάχιστον άλλα τόσα!

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε κοντά στην ανατροπή, αυτή δεν ήρθε και μπορεί να... έχασε τον δρόμο του Europa League, ωστόσο η νίκη (2-1) του άνοιξε αυτόν για τη League Phase του Champions League. Ετσι, με τους πολύτιμους βαθμούς που πήρε βρέθηκε αγκαλιά με τα αστέρια. Ο Ολυμπιακός αν κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα στο οποίο βρίσκεται στο +7 από την ΑΕΚ, τότε του χρόνου θα παίξει απευθείας στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πέρα από το πρεστίζ και το γεγονός ότι θα έχουμε ελληνική ομάδα και πάλι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ο κάτοχος του Conference League θα ενισχύσει σημαντικά τα ταμεία του με τη συμμετοχή του στη League Phase!

Συγκεκριμένα, οι ερυθρόλευκοι θα μπουν στ' αστέρια έχοντας εγγυημένα έσοδα 18.620.000 ευρώ και στη χειρότερη περίπτωση που τερματίσουν στην τελευταία θέση θα έχουν κι ένα μπόνους 275.000 ευρώ. Αρα, θα έχουν ένα ποσό κοντά στα 20.000.000 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, κάθε νίκη προσθέτει επιπλέον 2.100.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 700.000 ευρώ, ενώ κάθε ομάδα παίρνει επιπλέον μπόνους ανάλογα τη θέση πού θα τερματίσει.

Ενδεικτικά, οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη 8άδα θα εξασφαλίσουν μπόνους 2.000.000 ευρώ, ενώ οι ομάδες που θα βρεθούν στις θέσεις 9-16 θα λάβουν 1.000.000.

Αξίζει να τονίσουμε ότι οι ερυθρόλευκοι, από τη φετινή τους, ευρωπαϊκή πορεία- όπως σας έχουμε γράψει - έχουν ήδη εξασφαλίσει τουλάχιστον άλλα 20.000.000 ευρώ. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι η ομάδα του Πειραιά αγκαλιάζει το χρυσάφι του Champions League και πάλι, επιστρέφοντας στην ελίτ τόσο του ποδοσφαιρικού στερεώματος όσο και των οικονομικών της δεδομένων.

Η ομάδα από τη Σλοβακία συμμετείχε στη League Phase του Champions League έχοντας σε 8 ματς 8 ήττες. Μπορεί να μην κατάφερε να πάρει ούτε έναν βαθμό αλλά ακόμα κι έτσι έβαλε στα ταμεία της σχεδόν 22.000.000 ευρώ!

Η Στουρμ Γκρατς από την άλλη, που πανηγύρισε δύο νίκες απέναντι σε Τζιρόνα και Λειψία με 1-0 και στα δύο ματς, κατάφερε να εξασφαλισει περίπου 28.500.000 ευρώ!

Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε αναλυτικά τα χρήματα που έχουν πάρει οι ομάδες που συμμετέχουν στο φετινό Champions League μέχρι στιγμής:

💸💰📊 UEFA Champions League (unofficial) prize money rankings (as of 13 Mar):



🔹 8 winners in R16 earned extra +€12.5m

🔹 7 clubs jumped over €100m‼️

🔹 Bayern 🇩🇪 on top with €105.9m earned so far!

🔹 Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 drop from 1st to 8th place, failed to reach €100m

🔹 Aston… pic.twitter.com/WhzyadNAeE