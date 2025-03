Μετά και τη διαμόρφωση του «παζλ» της προημιτελικής φάσης του Champions League προέκυψαν και οι πρώτες ομάδες που «έσπασαν» το φράγμα των 100 εκατομμυρίων ευρώ σε bonus από την UEFA.

Ολοκληρώθηκε και η φάση των «16» του Champions League και πλέον εισήλθαμε στην τελική ευθεία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η οποία και αποφέρει στις ομάδες πολύ μεγάλα έσοδα και δεν είναι τυχαίο πως ήδη προκύπτουν επτά που μπήκαν στο «κλαμπ» των… 100άρηδων, δηλαδή τα μίνιμουμ χρήματα που θα λάβουν φέτος από την UEFA με γνώμονα την πορεία τους στις διοργανώσεις της αντιστοιχούν σε νούμερο με εννέα ψηφία.

Μέχρι και τον προηγούμενο γύρο η Λίβερπουλ ήταν η πιο «κερδισμένη» καθώς είχε ήδη εξασφαλίσει 98.135.000 ευρώ, όμως τέθηκε νοκ άουτ από τους «8» και έτσι απώλεσε το σχετικό bonus των 12.500.000 ευρώ που δίνει η ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Αυτόματα την προσπέρασαν Μπάγερν Μονάχου, Παρί Σεν Ζερμέν, Ιντερ, Ντόρτμουντ, Αρσεναλ, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα καθώς όλες «έσπασαν» το… φράγμα των 100 εκατομμυρίων ευρώ σε έσοδα, όμως οι «reds» παραμένουν ακόμη πάνω από την Αστον Βίλα που ναι μεν βρίσκεται επίσης στους «8» αλλά επί του παρόντος στα ταμείο της έχουν «κλειδώσει» 83,7 «χαρτιά».

Ο λόγος είναι πως στη League Phase συγκέντρωσε λιγότερους πόντους άρα και θα λάβει μικρότερο σχετικό «πριμ», ενώ υπολείπεται της Λίβερπουλ και σε άλλους τομείς όπως για παράδειγμα το market pool (17,77 εκατομμύρια εκείνη έναντι 30,86 του συλλόγου από το Anfield). Αρα παρότι καρπώθηκε τα 12,5 εκατομμύρια, επί του παρόντος δεν την έχει περάσει.

Η ουσία πάντως είναι πως μετά και την ολοκλήρωση της φάσης των «16» του Champions League «αναδείχθηκαν» οι πρώτοι… 100άρηδες, ενώ στην 1η σχετική θέση βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου με 105,9 «χαρτιά».

Θυμίζουμε δε πως τα παρακάτω ποσά αφορούν μόνο όσα θα προκύψουν από την UEFA και όχι τα ξεχωριστά που υπάρχουν και λογικά για κάθε σύλλογο (π.χ. εισιτήρια κτλ).

1. Μπάγερν Μονάχου 105,9

2. Παρί Σεν Ζερμέν 104,4

3. Ιντερ 103,1

4. Μπορούσια Ντόρτμουντ 102,2

5. Αρσεναλ 102

6. Ρεάλ Μαδρίτης 101,8

7. Μπαρτσελόνα 101,6

Overall UEFA prize money earned by teams eliminated in UCL Round of 16:



98.1m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

87.1m 🇩🇪 B. Leverkusen

84.9m 🇪🇸 Atletico Madrid

78.7m 🇫🇷 Lille

71.4m 🇵🇹 Benfica

65.3m 🇳🇱 PSV

64.8m 🇳🇱 Feyenoord

60.9m 🇧🇪 Club Brugge pic.twitter.com/KueyXQLD2n