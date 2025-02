Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις εισήλθαν στη φάση των «16» και η Λίβερπουλ δείχνει έτοιμη να «σπάσει» το φράγμα των 100.000.000 ευρώ σε bonus από την εκτός συνόρων πορεία της. Ακόμη τρία clubs βρίσκονται στα 90 plus εκατομμύρια. Η «κατάταξη» των εκπροσώπων της χώρας μας.

Στην τελική τους ευθεία εισέρχονται σταδιακά οι τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς από σήμερα (21/2) βρισκόμαστε στον «αστερισμό» των «16» ύστερα και από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε.

Εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα κληθεί στο Europa League να αντιμετωπίσει την Μπόντο Γκλιμτ, ενώ ο Παναθηναϊκός στο Conference θα βρει τη Φιορεντίνα στο δρόμο του.

Συνολικά λοιπόν στις διοργανώσεις της UEFA συνεχίζουν 48 clubs (16Χ3) από 22 διαφορετικές χώρες και η Ελλάδα μετρά δύο «εκπροσώπους». Στην κορυφή της σχετικής λίστας φιγουράρουν Αγγλία και Ισπανία που έχουν από έξι, ενώ ακολουθούν Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία με τέσσερις.

Clubs remaining in UEFA competitions (20 Feb):



6⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸

5⃣ -

4⃣ 🇮🇹🇩🇪🇳🇱

3⃣ 🇫🇷

2⃣ 🇵🇹🇧🇪🇬🇷🇳🇴🇵🇱

1⃣ 🇨🇿🇹🇷🇦🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇩🇰🇨🇭🇨🇾🇸🇪🇷🇴🇸🇮🇧🇦



Lost their last team this week: 🇷🇸🇭🇺🇮🇪🇮🇸 February 20, 2025

Στις 48 ομάδες δε «πιστώθηκαν» επί χάρτου αυτή την εβδομάδα τα χρήματα που έχουν λαμβάνειν για την παρουσία τους στη συγκεκριμένη φάση, ανεξαρτήτως αν αυτό συνέβη ύστερα από την ολοκλήρωση των Play Off ή πήραν απευθείας το σχετικό «εισιτήριο» μέσω των τριών League Stage (σ.σ. οι οκτώ πρώτοι).

Οπου και μόνο μία ανάγνωση των αριθμών αρκεί για να… ζαλιστεί κάποιος κυρίως σε ότι αφορά το Champions League, όπου έπρεπε να φτάσουμε Φλεβάρη μήνα ώστε το οποιοσδήποτε πλην από εκεί club, στην προκειμένη περίπτωση η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να ξεπεράσει σε εγγυημένα έσοδα κάποιο που συμμετείχε στη League Phase της κορυφαίας διασυλογικής διοργάνωσης.

Ο λόγος; Οι τεράστιες διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των τριών λιγκών (σ.σ. Champions League, Europa League, Confernece League) σε ότι αφορά τα fix έσοδα που προσφέρει η UEFA ως «πριμ» πορείας και αποτελεσμάτων, plus φυσικά και ορισμένα επιμέρους (π.χ. market pool).

Ας έχουμε δε κατά νου πως τα ποσά που θα διαβάσετε παρακάτω δεν είναι τα μόνα που μπήκαν ή θα εισρεύσουν συνολικά στα ταμεία των ομάδων – για τις 48 θα αυξηθούν ανάλογα με την μετέπειτα ευρωπαϊκή τους παρουσία - αλλά αφορούν τα ως τώρα «κλειδωμένα» τους έσοδα από την Ομοσπονδία. Από εκεί και πέρα για κάθε μία ξεχωριστά προκύπτουν περαιτέρω από χορηγούς, εισιτήρια και ευρύτερα δικούς της πόρους.

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε λοιπόν, ένας σύλλογος «φλερτάρει» με νούμερο εννέα ψηφίων και επιπλέον τρεις έχουν ήδη «σπάσει« το… φράγμα των 90 εκατομμυρίων ευρώ και επίσης… βλέπουν τα 100.

Πιο συγκεκριμένα η Λίβερπουλ που τερμάτισε στην κορυφή της League Phase του Champions League με ρεκόρ 7-0-1 και έχει ήδη «κλειδωμένα» έσοδα ύψους 98.135.000 ευρώ, κάτι που καθιστά τους «Reds» ως την επί του παρόντος πιο «κερδισμένη» ομάδα της «Γηραιάς Ηπείρου» για τη σεζόν που «τρέχουμε» και με βάση τα χρήματα που θα άπαντες θα λάβουν από την UEFA.

Αμέσως μετά ακολουθούν η Μπάγερν Μονάχου με 93.366.000 ευρώ, η Παρί Σεν Ζερμέν με 91.917.000 ευρώ και η Ιντερ με 90.627.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τερμάτισε μεν 3η στη League Phase του Europa, όμως ελέω brand name (σ.σ. market poll, ranking κτλ) βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας αναφορικά με τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση και ως τώρα το… πουγκί της είναι αυξημένο κατά 22.720.000 ευρώ.

Ωστόσο μόλις τώρα προσπέρασε (σ.σ. ύστερα δηλαδή από τον υπολογισμό του bonus πρόκρισης στους «16») τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, η οποία ήταν εκ των ουραγών στη League Stage του Champions League (σ.σ. γνώρισε μόνο ήττες) και έκλεισε την ευρωπαϊκή της πορεία με 21.872.000 ευρώ έσοδα, οπότε και της αποδόθηκε η «ιδιότητα» της πιο «χαμηλόμισθης» του τουρνουά.

Μετά τις Λίβερπουλ, Μπάγερν Μονάχου, Παρί Σεν Ζερμέν και Ιντερ τη δεκάδα με τα μέχρι στιγμής πιο «κερδισμένα» clubs συμπληρώνουν Μπορούσια Ντόρτμουντ, Αρσεναλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν και Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου όλα συνεχίζουν στο Champions League.

💸💰📊 UEFA Champions League (unofficial) prize money rankings (as of 20 Feb):



🔹 8 winners in KO Playoff earned extra +€11m

🔹 Bayern 🇩🇪 and PSG 🇫🇷 breach €90m and enter Top 3 earners

🔹 Dortmund 🇩🇪 and Real Madrid 🇪🇸 very close to €90m

🔹 Benfica 🇵🇹 goes over €71m!

🔹 PSV… pic.twitter.com/3BmYBR1N5q February 20, 2025

Για την ιστορία και για να αποτυπωθεί πιο εύκολα το όλο story, ξέχωρα από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Γιουνγκ Μπόις ολοκλήρωσε χωρίς βαθμό τη League Stage του Champions League, όμως η ελβετική ομάδα εξασφάλισε από την εκτός συνόρων πορεία της 30.199.000 ευρώ, ενώ η Λάτσιο που τερμάτισε στην κορυφή εκείνης του Europa έχει ως τώρα προσθέσει στο ταμείο της 21.686.000 ευρώ (σ.σ. κατά ελάχιστα μεν αλλά λιγότερα από τα 21.872.000 της Σλόβαν!).

💸💰📊 UEFA Europa League (unofficial) prize money rankings (as of 21 Feb):



🔹 8 winners in KO Playoff earned extra +€1.75m

🔹 Roma 🇮🇹, Ajax 🇳🇱 breach €20m!

🔹 Bodø/Glimt 🇳🇴 climbs to Top 8 earners with €19.5m

🔹 Fenerbahçe 🇹🇷 makes it over €15m

🔹 FCSB 🇷🇴 reaches €12.5m on… pic.twitter.com/cbojwEIqpL — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 21, 2025

Στο Conference δε οι αποστάσεις… μεγιστοποιούνται, αφού για παράδειγμα η πρώτη της League Phase Τσέλσι που μάλιστα έκανε το απόλυτο (6Χ6) έχει μέχρι στιγμής προσθέσει στο ταμείο της 11.187.000 ευρώ, ενώ για παράδειγμα η Γαλατά που έμεινε χθες (20/2) εκτός συνέχειας του Europa όταν και αποκλείστηκε από την Αλκμααρ στα Play Off, τερμάτισε την ευρωπαϊκή της πορεία με 18.384.000 ευρώ εγγυημένα έσοδα!

Μάλιστα και ο ΠΑΟΚ, όπως φαίνεται από τους πίνακες, μετρά επί του παρόντος μεγαλύτερα αντίστοιχα έσοδα σε σχέση με τους Λονδρέζους, οι οποίοι πάντως συνεχίζουν στη διοργάνωση που συμμετέχουν.

💸💰📊 UEFA Conference League (unofficial) prize money rankings (as of 21 Feb):



🔹 8 winners in KO Playoff earned extra +€800k

🔹 Betis 🇪🇸 climbs to 7th place with €9.5m

🔹 FCK 🇩🇰 goes over €9m on 8th place

🔹 Panathinaikos 🇬🇷, Molde 🇳🇴 climb over €8m

🔹 Borac 🇧🇦 reaches… pic.twitter.com/N6hwhAE4Ak — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 21, 2025

Αλλωστε φαντάζει λογικό να συμβαίνουν τα παραπάνω όταν για παράδειγμα η νίκη στη League Phase του Champions League αντιστοιχεί σε 2.1000.000 ευρώ πριμ από την UEFA, ενώ το αντίστοιχο σε Europa και Conference ανέρχεται σε 450.000 και 400.000.

Συν τοις άλλοις το bonus για πρόκριση στους «16», τη φάση που βρισκόμαστε τώρα δηλαδή, «εκτοξεύεται» για το «σεντόνι» στα 11 «χαρτιά», ενώ σε Europa και Conference «πέφτει» στα 1.750.000 ευρώ και 800.000 ευρώ αντίστοιχα.

Τα «καθαρά» αγωνιστικά έσοδα στο Champions League από τη League Stage και έπειτα

Συμμετοχή: 18.620.000 ευρώ

Πριμ κατάταξης: 275.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ)

Νίκη στη League Phase: 2.100.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 700.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 2.000.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 1.000.000 ευρώ

Πρόκριση στα Play Off: 1.000.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 11.000.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 12.500.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 15.000.000 ευρώ

Φιναλίστ: 18.500.000 ευρώ

Κατάκτηση τροπαίου: 6.500.000 ευρώ

Τα «καθαρά» αγωνιστικά έσοδα στο Europa League από τη League Stage και έπειτα

Συμμετοχή: 4.310.000 ευρώ

Πριμ κατάταξης: 75.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ)

Νίκη στη League Phase: 450.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 150.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 600.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 300.000 ευρώ

Πρόκριση στα Play Off: 300.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 1.750.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000 ευρώ

Φιναλίστ: 7.000.000 ευρώ

Κατάκτηση τροπαίου: 6.000.000

Τα «καθαρά» αγωνιστικά έσοδα από τη League Phase του Conference League και έπειτα

Συμμετοχή: 3.170.000 ευρώ

Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ)

Νίκη στη League Phase: 400.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 133.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 400.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στα Play Off: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 800.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ

Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ

Κατάκτηση τροπαίου: 3.000.000

Τα χρήματα που θα λάμβανε σε κάθε διοργάνωση η ομάδα που θα έκανε το απόλυτο στη League Stage και θα κατακτούσε το τρόπαιο!

Με γνώμονα τους παραπάνω πίνακες προκύπτει μία... πάσα, ώστε να μετρήσουμε για κάθε διοργάνωση ξεχωριστά τα χρήματα που θα έπαιρνε μία ομάδα αν έκανε μόνο νίκες στη League Stage, ύστερα περνούσε όλες τις νοκ άουτ φάσεις και έφτανε μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Προσοχή μόνο τα «πριμ» από τα 100% αγωνιστικό σκέλος μπορούν να αποτυπωθούν ανάγλυφα, αφού επιμέρους έσοδα διαφέρουν και εύλογα από χώρα σε χώρα και από σύλλογο σε σύλλογο.

Στο Champions League λοιπόν το σχετικό ποσό ανέρχεται στα 110.820.000 ευρώ!

Επαναλαμβάνουμε, αφορούν μόνο το «καθαρά» αγωνιστικό επίπεδο, αφού για παράδειγμα στα 98 «χαρτιά» που υπολογίζονται αυτή τη στιγμή ως «κέρδος» της Λίβερπουλ τα 41 αντιστοιχούν σε τομείς όπως το market pool και το raking.

Στο Europa δε το σχετικό νούμερο θα ήταν 32.660.000 ευρώ και στο Conference 18.578.000 ευρώ, κάτι που «φωτογραφίζει» τις μεγάλες διαφορές.

Π.χ. το bonus κατάκτησης της 1ης θέσης για κάθε League Stage είναι 9.900.000, 2.700.000 και 1.008.000 αντίστοιχα.

Σε ποια θέση με τις πιο «κερδισμένες» ομάδες των League Stage βρίσκονται Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός

Οι «αιώνιοι» της πατρίδας μας λοιπόν που συνεχίζουν το εκτός συνόρων «ταξίδι» τους ήταν μαζί με τον ΠΑΟΚ, οι εκπρόσωποί μας στις League Phase που καθιερώθηκαν από φέτος.

Οι «ερυθρόλευκοι» τερμάτισαν στο Top 8 του Europa και προκρίθηκαν απευθείας στους «16», οι «πράσινοι» ξεπέρασαν τον «σκόπελο» της Βίκινγκουρ στα Play Off του Conference, ενώ οι «μαυρόασπροι» γνώρισαν δύο ήττες από τη Στεάουα Βουκουρεστίου σε εκείνα του Europa και ολοκλήρωσαν την ευρωπαϊκή τους παρουσία.

Ο Δικέφαλος θα εισπράξει συνολικά από τα φετινά του πεπραγμένα (σ.σ. σε όλα τα ποσά προστίθενται και τα όποια bonus προέκυψαν από τα προκριματικά) 13.569.000 ευρώ, ενώ ο Ολυμπιακός έχει ήδη «κλειδωμένα» έσοδα 19.447.000 ευρώ και ο Παναθηναϊκός 8.741.000 ευρώ.

Συνολικά λοιπόν σε σχέση με τις 108 ομάδες (36Χ3) που συμμετείχαν στα τρία League Stage ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 45η θέση της «κατάταξης» όπου υπολογίζονται τα ήδη εξασφαλισμένα έσοδα των clubs (σ.σ. ξεπερνά 27 του Europa όπου είναι 9ος και όλα του Conference), ο ΠΑΟΚ στην 57η (σ.σ. ξεπερνά 15 του Europa όπου είναι 21ος και όλα του Conference) και ο Παναθηναϊκός στην 80η (σ.σ. ξεπερνά 24 του Conference όπου είναι 12ος και τις Νις, Ελφσμποργκ, Λουντογκόρετς, Ρίγα από το Europa).

Εννοείται φυσικά πως όσο θα προχωρούν οι «αιώνιοι» τόσο θα αυξάνονται τα έσοδά τους και θα «σκαρφαλώνουν» στη σχετική λίστα (σ.σ. βλέπε πόσο στους πίνακες άνω).

Κλείνοντας και σε αντίθεση με τις Λίβερπουλ, Μπάγερν Μονάχου, Παρί Σεν Ζερμέν και Ιντερ που είναι επί του παρόντος οι ομάδες με τα μεγαλύτερη κέρδη από την UEFA με γνώμονα τη φετινή τους ευρωπαϊκή πορεία, εκείνες εκ των 108 που συμμετείχαν στις νεοσύστατες League Phase και αποκόμισαν τα λιγότερα οφέλη είναι η Ντιναμό Μινσκ, η Νόα, η Λάρνε και η Πέτροκουμπ.

Ολες δεν συνέχισαν στα νοκ-άουτ του Conference και στο ταμείο τους μπήκαν από 4,5 μέχρι και λίγο κάτω από 5 εκατομμύρια ευρώ.