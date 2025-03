Ο Κιλιάν Μπαπέ παρατήρησε σε χρόνο... ρεκόρ την παράβαση του Χούλιαν Άλβαρες κατά τη διαδικασία των πέναλτι του μαδριλένικου ντέρμπι και δικαιώθηκε.

Το ταξίδι της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League συνεχίζεται, μετά τη δραματική πρόκριση επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στα πέναλτι.

Μια διαδικασία πέναλτι που κρίθηκε εν πολλοίς στο εύστοχο χτύπημα του Χούλιαν Άλβαρες, το οποίο ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR λόγω επαφής του Αργεντινού στην μπάλα και με τα δύο πόδια.

Πριν όμως πατήσει καν... pause και rewind ο Video Assistant Referee, ο Κιλιάν Μπαπέ είχε ήδη υποπτευθεί την παράβαση και φρόντισε να ενημερώσει τον βοηθό διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο.

Όπως φαίνεται καθαρά και στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Γάλλος στράικερ παρατήρησε από την πρώτη στιγμή τη διπλή επαφή και το έδειξε με τα δάχτυλά του, πηγαίνοντας κατευθείαν στον διαιτητή για να αναφέρει τη φάση και να ειδοποιηθεί ο VAR. Όπως συνέβη έτσι κι αλλιώς.



Kylian Mbappé immediately noticed that Julian Alvarez’s penalty had two touches. pic.twitter.com/gvx0rdgGqO