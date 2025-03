Ο Αλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης έστειλε μεν την μπάλα στα δίχτυα στη «ρώσικη ρουλέτα» με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως το γκολ του ακυρώθηκε καθώς υπήρξε διπλή επαφή.

Το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά του Champions League πήρε σήμερα (13/3) η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης με επιμέρους σκορ 4-2 στα πέναλτι (σ.σ. κανονική διάρκεια και παράταση 1-0 υπέρ της δεύτερης).

Οι «ροχιμπλάνκος» αστόχησαν «επίσημα» και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δις από την άσπρη βούλα και στην πρώτη αυτό συνέβη σε μία πολύ σπάνια περίπτωση και παρότι η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα!

Ηταν με τον Αλβαρες ο οποίος εκτέλεσε το 2ο κατά σειρά πέναλτι της ομάδας του και ναι μεν γλίστρησε, την έστειλε στο πλεκτό.

Ομως το VAR ενημέρωσε τον ρέφερι πως όταν γλίστρησε ακούμπησε έστω και ένα «τσικ» την μπάλα πέφτοντας με το αριστερό πόδι και μετά σούταρε με το δεξί, κάτι που απαγορεύεται και λογίζεται ως παράβαση διπλής επαφής.

Ετσι το γκολ του ακυρώθηκε, οι «μερένγκες» πήραν το προβάδισμα με επιμέρους σκορ 2-1 (σ.σ. δεν έγινε εκεί το 2-2) και το οποίο διατήρησαν μέχρι το τέλος της διαδικασίας.

Παρακολουθήστε τη λήψη που παρουσιάζει την ατυχία του Αλβαρες από την άσπρη βούλα.

Julian Alvarez double tab on the penalty, Right foot then left foot pic.twitter.com/WV58imKl1V