Με ένα εξαιρετικό πανό με «άρωμα» Oasis, οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι... έτριψαν αλάτι στην πληγή της Ρεάλ Μαδρίτης για την απονομή της Χρυσής Μπάλας στον Ρόδρι και όχι στον Βινίσιους.

Στο «Έτιχαντ» δεν ξεχνούν τον... κακό χαμό που προκάλεσε η Ρεάλ Μαδρίτης όταν έμαθε πως η Χρυσή Μπάλα δεν θα απονεμηθεί στον Βινίσιους, αλλά στον Ρόδρι! Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι πριν από το παιχνίδι του Champions League κόντρα στη Βασίλισσα λοιπόν την τρόλαραν με ένα φοβερό πανό πριν το μεταξύ τους ματς στο Champions League. Πρωταγωνιστής σε αυτό ήταν φυσικά ο Ρόδρι και το φιλί του στη Χρυσή Μπάλα με τη λεζάντα «Stop Crying Your Heart Out», από το ομώνυμο τραγούδι των, δηλωμένων Citizens, θρυλικών Oasis. Το μήνυμα προς τη Ρεάλ σαφές: «Σταματήστε να κλαίτε»! Μάλιστα, ο Ρόδρι, που βρέθηκε στις κερκίδες του «Έτιχαντ» έδειξε να εκτιμάει ιδιαίτερα αυτή την κίνηση και σηκώθηκε για να φωτογραφήσει το πανό του!

📸 - I can't remember the last time I've seen so much savage shown on live television.



From the banner, to Vinicius' reaction, to Rodri photographing the moment. pic.twitter.com/4RgS0Ss3ZO