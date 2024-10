Η προσδοκώμενη στέψη του Ρόδρι στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας έχει κάνει έξαλλους τους ανθρώπους της Ρεάλ, οι οποίοι δεν θα παραστούν στην εκδήλωση του Παρισιού.

Μεγάλη ανατροπή στη Χρυσή Μπάλα! Ενώ εδώ και μερικές εβδομάδες η «Marca» είχε τονίσει πως ο Βινίσιους Ζούνιορ θα κατακτήσει το βραβείο, τελικά ο νικητής είναι διαφορετικός!

Ο λόγος για τον Ρόδρι ο οποίος φαίνεται πως εξαργύρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις εμφανίσεις του στην Premier League και (κυρίως) στο EURO, με συνέπεια τα Μέσα ανά τον κόσμο να υποστηρίζουν πως το βράδυ της Δευτέρας (28/10) θα ανακηρυχθεί ως ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο.

Οι εξελίξεις πάντως δεν... έκατσαν καλά στους ανθρώπους της Ρεάλ που περίμεναν τον Βινίσιους να κατακτήσει το βραβείο και δεν έχουν σκοπό να κρύψουν τη δυσανασχέτησή τους.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αλλά και με ισπανικά Μέσα, ο Βινίσιους δεν θα παραστεί στην τελετή απονομής, όπως ούτε και οι Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Ντάνι Καρβαχάλ που αναμένεται να τερματίσουν ψηλά στη λίστα της Χρυσής Μπάλας.

Πέρα από τους ποδοσφαιριστές, τόσο ο πρόεδρος της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ, όσο και ο Ιταλός τεχνικός, Κάρλο Αντσελότι, δεν θα ταξιδέψουν στο Παρίσι, σε ένα συλλογικό μποϊκοτάζ από τους Μαδριλένους προς τον θεσμό.

🚨 BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or.



No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0