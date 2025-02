Πώς θα σας φαινόταν ένα Champions League... all-star edition; Το σίγουρο είναι πως θα περιλάμβανε και τους δύο «αιώνιους», καθώς Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παραμένουν στις 32 ομάδες με τους περισσότερους βαθμούς στον θεσμό από την εποχή του Κυπέλλου Πρωταθλητριών μέχρι σήμερα!

Η είσοδος στην τελική φάση του Champions League αποτελούσε για χρόνια ετήσιο φαινόμενο για τις ελληνικές ομάδες: από τα ένδοξα χρόνια των δύο και τριών εκπροσώπων την ίδια σεζόν, μέχρι και την τελευταία συμμετοχή του Ολυμπιακού το 2020/21, η Ελλάδα έφτασε σε σημείο πλέον να μην έχει εξασφαλισμένο εισιτήριο για το... κυρίως πιάτο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και να προσπαθεί να ανακάμψει.

Η ιστορία, όμως, παραμένει ανεξίτηλη. Κι όσο κι αν το ελληνικό στοιχείο τα τελευταία χρόνια περιορίζεται στους Έλληνες παίκτες του εξωτερικού που διαπρέπουν στα ευρωπαϊκά «σαλόνια», ο διαχρονικός πίνακας αποδεικνύει πως η διαδρομή Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού σε Κύπελλο Πρωταθλητριών και Champions League παραμένει ανεξίτηλη. Και τους κατατάσσει αμφότερους στο Top-32 της ιστορίας του θεσμού!

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που δημοσίευσε η σελίδα Football Meets Data, αν διεξαγόταν ένα Champions League... all-star με τις κορυφαίες 32 (ή 36 υπό το νέο φορμάτ) ομάδες σε συνολικούς βαθμούς, Ερυθρόλευκοι και Πράσινοι θα έδιναν το παρών!

Here are the places #21 - #45 pic.twitter.com/jDbqaPptZg