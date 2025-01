Ο αποκλεισμός της Ντινάμο Ζάγκρεμπ από την Ευρώπη φέρνει τον Ολυμπιακό ακόμα πιο κοντά στην απευθείας συμμετοχή στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Ο Ολυμπιακός ψάχνει απόψε το... κόλπο γκρόσο στο League Stage του Europa League με στόχο να καταλάβει μια θέση στην πρώτη οκτάδα και να προκριθεί απευθείας στους «16» της διοργάνωσης. Ακόμα κι αν δεν συμβεί αυτό, όμως, οι Ερυθρόλευκοι έχουν εξασφαλισμένη τη συνέχεια του ευρωπαϊκού τους ταξιδιού και παράλληλα βλέπουν τον δρόμο της απευθείας πρόκρισης στο επόμενο Champions League να ανοίγει ολοένα και περισσότερο!

Μετά την ιστορική τελευταία αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ ήταν η άτυχη της βραδιάς καθώς υστέρησε στην τετραπλή ισοβαθμία και έχασε την πρόκριση στα play-offs τερματίζοντας 25η. Έτσι, έμεινε εκτός Ευρώπης, κάτι που φέρνει χαμόγελα στις τάξεις του Ολυμπιακού!

Όπως αναλύθηκε και προ ημερών, οι Πειραιώτες αποτελούν μαζί με τον ΠΑΟΚ τους δύο ελληνικούς συλλόγους που βρίσκονται στην κούρσα για το έξτρα εισιτήριο του League Phase της επόμενης περιόδου, το οποίο θα καταλήξει στην πρωταθλήτρια ομάδα εκτός των Top-11 Λιγκών με τον υψηλότερο συντελεστή στο club coefficient της UEFA.

Αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 4η θέση του εν λόγω ranking με 48.000 βαθμούς, πίσω από Ρέιντζερς (60.250), Ντινάμο Ζάγκρεμπ (56.000) και Σαχτάρ Ντόνετσκ (52.000). Ωστόσο, με εξαίρεση τους Σκωτσέζους, οι υπόλοιπες δύο πλέον δεν θα συνεχίσουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Dinamo 🇭🇷 with potentially very important +2 pts after beating Milan 🇮🇹. But those will come in play only if they can win Croatian league.



Olympiacos 🇬🇷 will have to get to UEL R16 and get at least 1 win there (or 2 draws) to overtake Dinamo 🇭🇷.



C. zvezda 🇷🇸 also with important… pic.twitter.com/cgIqtxXGBj