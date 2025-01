Ο Ολυμπιακός παραμένει πρώτος στη βαθμολογία της Superleague και παράλληλα κερδίζει θέσεις στο ειδικό ranking της UEFA, μέσω του οποίου θα χορηγηθεί ένα απευθείας εισιτήριο για το Champions League της επόμενης περιόδου. Τι κάνουν οι ανταγωνιστές του στα δικά τους πρωταθλήματα.

Η φετινή σεζόν έχει περάσει αισίως στο δεύτερο μισό και ο Ολυμπιακός βρίσκεται απολύτως μέσα στους στόχους του σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ισοπαλία στο ντέρμπι των «αιωνίων» μπορεί να άφησε ανοιχτή την κούρσα του τίτλου και να επανέφερε την ΑΕΚ σε κοντινή απόσταση (-4, όπως και ο Παναθηναϊκός), ωστόσο η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραμένει στην κορυφή της Stoiximan Superleague, ενώ την ίδια ώρα έχει εξασφαλίσει τη θέση της στα νοκ-άουτ του Europa League και την τελευταία αγωνιστική θα κυνηγήσει την απευθείας πρόκριση στους «16».

Αυτά τα δύο δεδομένα είναι που φέρνουν τους Ερυθρόλευκους ενώπιον μιας άκρως ξεχωριστής συνθήκης: της απευθείας συμμετοχής στη League Phase του επόμενου Champions League.

Όπως έχει επισημανθεί και νωρίτερα στη σεζόν, ένα από τα 36 εισιτήρια της νέας σεζόν θα δοθούν στην πρωταθλήτρια ομάδα με το υψηλότερο club ranking από τις Top-11 λίγκες και κάτω, αυτές δηλαδή που δεν βγάζουν καμία ομάδα απευθείας στη League Phase. Πάντα με προϋπόθεση η ομάδα που θα κατακτήσει το Champions League να έχει προκριθεί μέσω της εγχώριας Λίγκας της, για να μη «θυσιαστεί» το έξτρα εισιτήριο.

Μοναδικές ομάδες από την Ελλάδα που μπορούν να κυνηγήσουν αυτό το «παραθυράκι» είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, αμφότερες αυτή τη στιγμή στο Top-10 των συλλόγων με την υψηλότερη βαθμολογία από τις εν λόγω Λίγκες.

Ο Ολυμπιακός παρά το ότι ξεκίνησε τη σεζ΄ν στην πέμπτη θέση αυτού του ranking, είναι η μοναδική ομάδα σε αυτό το Top-5 εδώ και αρκετό διάστημα που βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματός της κι έτσι έχει τον πρώτο λόγο έναντι των «ανταγωνιστών» του, οι οποίες είναι οι: Ρέιντζερς, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Ζάλτσμπουργκ. Και το πράγμα γίνεται ακόμη καλύτερο, καθώς μετά τη νίκη επί της Πόρτο έπιασε τους Αυστριακούς στην 4η θέση με 48.000 βαθμούς (έχουν αποκλειστεί ήδη από τη συνέχεια του Champions League), ενώ αν καταφέρει να κερδίσει την αδιάφορη Κάραμπαγκ την τελευταία αγωνιστική και να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα του Europa League, θα προσπεράσει και τους Κροάτες και τους Ουκρανούς που πιθανότατα δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη, όπως ανέλυσε και ο media consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος. Έτσι, θα εξαρτώνται μόνο από τη Ρέιντζερς μέχρι το τέλος της σεζόν.

Παρακάτω ο πίνακας του ranking από το Football Meets Data:

Olympiacos 🇬🇷 maintained a 4 pts lead in Greek league this weekend. Winning the 🏆 could give them direct UCL entry this summer. As things stand now, they would need Rangers 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Dinamo 🇭🇷 and Shakhtar 🇺🇦 to stay below 1st place in their leagues. But Olympiacos 🇬🇷 can overtake… pic.twitter.com/4fJLruOXkx

Depends on where in UEL table Olympiacos 🇬🇷 lands.



If they beat Qarabag 🇦🇿 and, say, finish 8th in UEL table, they'd get:



+2.000 for the win

+3.250 in placement bonus

+1.000 for reaching R16



Overall = 54.250 pts, which would be above Dinamo Zagreb 🇭🇷 if they lose to Milan 🇮🇹. https://t.co/Ce5I3zxKiG