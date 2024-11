Αντσελότι: «Συγχαρητήρια σε όποιον κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα, αλλά εμείς την πήραμε στον τελικό του Champions League»

Ο Κάρλο Αντσελότι παραχώρησε δηλώσεις εν όψει του ματς με τη Μίλαν για το Champions League (5/11), αναφερόμενος μεταξύ άλλων στο νικητή της Χρυσής Μπάλας και στο αν η μη επιλογή του Βινίσιους επηρέασε τον παίκτη του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Μίλαν, στο πλαίσιο της League Phase του UEFA Champions League (5/11,22:00). Παρά το ότι οι Ροσονέρι βρίσκονται σε κακό φεγγάρι, ο Κάρλο Αντσελότι παρουσιάστηκε προσγειωμένος στη συνέντευξη Τύπου, λέγοντας ότι είναι ένας αντίπαλος που θέλει προσοχή και καλό πλάνο.

Ο Ιταλός τεχνικός θέλησε πρώτα από όλα να εκφράσει τη συμπαράστασή του στους πληγέντες από τις φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια, λέγοντας ότι κανείς δεν θέλει να αγωνίζεται όταν η χώρα βρίσκεται εν μέσω μίας εθνικής τραγωδίας, ωστόσο οι αποφάσεις δεν είναι στο χέρι του εκάστοτε συλλόγου.

Ο Ιταλός τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει και τα όσα έγιναν με την άπονομή της Χρυσής Μπάλας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια σε όποιον την κέρδισε, αλλά αυτό ανήκει στο παρελθόν. Εμείς τη Χρυσή Μπάλα την κερδίσαμε στον τελικό την 1η Ιουνίου. Το Champions League που πήραμε στο Λονδίνο ήταν για εμας η Χρυσή Μπάλα».

Επιπλέον, ο τεχνικός της Βασίλισσας υποστήριξε ότι η επιλογή του Ρόδρι δεν έχει στεναχωρήσει τόσο τον ίδιο τον Βινίσιους, όσο οι καταστροφές που έχουν υποστεί οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Βαλένθια.

⚪️🇧🇷 Ancelotti on Vinicius and Ballon d’Or: “Congrats to who won the Ballon d’Or, but it’s the past. We won our Ballon d’Or on June 1st”.



